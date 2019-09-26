Трамп не спрашивал у Зеленского разрешения на публикацию стенограммы их разговора
Президент Владимир Зеленский заявил, что не разговаривал с президентом США Дональдом Трампом перед обнародованием текста их телефонного разговора и думал, что Белый дом опубликует только "свою часть".
Источник: пресс-конференция Зеленского после встречи с Трампом
Детали: Президент подчеркнул, что считает, что иногда звонки между президентами не должны публиковаться.
Дословно: "Хотя я лично думаю, что иногда такие звонки между президентами независимых стран не должны публиковаться. Потому что есть геополитика, какие-то планы.
Я не разговаривал перед этим с президентом Трампом. Это была первая встреча. Вчера мы просто пожали руки и все. Он поздравил меня, сказал, что не видел, чтобы сколько людей голосовали за одного человека.
Я не против, если нужно юридическое разрешение... Я просто не знаю формат, честно скажу, должно там быть письменное разрешение. Я просто думал, что они опубликуют свою часть ", - ответил президент на вопрос о том, советовался ли с ним Трамп перед тем как обнародовать стенограмму.
Напомним:
- Накануне Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которой в США начали процедуру импичмента американского лидера.
- Ранее Дональд Трамп сообщил, что госсекретарь Майкл Помпео получил разрешение от украинских властей на публикацию стенограммы телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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