Більшість членів Палати представників підтримує імпічмент Трампа – ЗМІ

15807 переглядів
Четвер, 26 вересня 2019, 05:55

Більшість конгресменів Палати представників заявили, що підтримують звинувачення проти президента США Дональда Трампа.

Джерело: The New York Times

Деталі: У виданні опублікували поіменний список всіх конгресменів Палати представників, де зазначили їх позицію щодо процедури імпічменту. Наразі 218 законодавців підтримали це рішення.

Для направлення на розгляд Сенату питання про імпічмент Трампа необхідно не менше 218 голосів. 

Щоб ухвалити рішення про відставку президента США Сенату потрібно дві третини голосів. 

Нагадуємо:

  • Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі зробила офіційну заяву про ініціювання процедури імпічменту президента США Дональда Трампа.
  • Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.
  • У розмові Трамп нагадує Зеленському, що Джо Байден як віце-президент США у 2016 році лобіював звільнення генпрокурора України Віктора Шокіна.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Трамп імпічмент Зеленський США


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Імпічмент для Трампа. Українська частина історії, що може погубити президента США 26 вересня 2019, 06:00
Трамп не запитував у Зеленського дозволу на оприлюднення стенограми їх розмови 26 вересня 2019, 04:58
США можуть затримати виділення частини військової допомоги Україні – Reuters 26 вересня 2019, 03:44
Усі новини
Головні новини
Шокін поновив боротьбу за крісло генпрокурора
Нацрада не продовжила ліцензію групі каналів "112-Україна"
Генпрокурор звільнив двох заступників часів Луценка
Україна не домовилась з МВФ про нову програму остаточно — джерела
Усі новини
сім'я

Як виростити впевнену в собі доньку: 5 порад татусям

здоров'я

10 продуктів, які сподобаються вашому мозку

Фото

Надзвичайні краєвиди з кабіни літака