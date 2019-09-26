Більшість членів Палати представників підтримує імпічмент Трампа – ЗМІ
Більшість конгресменів Палати представників заявили, що підтримують звинувачення проти президента США Дональда Трампа.
Джерело: The New York Times
Деталі: У виданні опублікували поіменний список всіх конгресменів Палати представників, де зазначили їх позицію щодо процедури імпічменту. Наразі 218 законодавців підтримали це рішення.
Для направлення на розгляд Сенату питання про імпічмент Трампа необхідно не менше 218 голосів.
Щоб ухвалити рішення про відставку президента США Сенату потрібно дві третини голосів.
Нагадуємо:
- Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі зробила офіційну заяву про ініціювання процедури імпічменту президента США Дональда Трампа.
- Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.
- У розмові Трамп нагадує Зеленському, що Джо Байден як віце-президент США у 2016 році лобіював звільнення генпрокурора України Віктора Шокіна.
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