Большинство членов Палаты представителей поддерживает импичмент Трампа – СМИ

Большинство конгрессменов Палаты представителей заявили, что поддерживают обвинения против президента США Дональда Трампа.

Источник: The New York Times

Детали: В издании опубликовали поименный список всех конгрессменов Палаты представителей, где отметили их позицию относительно процедуры импичмента. На данный момент 218 законодателей поддержали это решение.

Для направления на рассмотрение Сената вопроса об импичменте Трампа необходимо не менее 218 голосов.

Чтобы принять решение об отставке президента США Сенату требуется две трети голосов.

Напомним: