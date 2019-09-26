Большинство членов Палаты представителей поддерживает импичмент Трампа – СМИ

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Четверг, 26 сентября 2019, 05:55

Большинство конгрессменов Палаты представителей заявили, что поддерживают обвинения против президента США Дональда Трампа.

Источник: The New York Times

Детали: В издании опубликовали поименный список всех конгрессменов Палаты представителей, где отметили их позицию относительно процедуры импичмента. На данный момент 218 законодателей поддержали это решение.

Для направления на рассмотрение Сената вопроса об импичменте Трампа необходимо не менее 218 голосов.

Чтобы принять решение об отставке президента США Сенату требуется две трети голосов.

Напомним: 

  • Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сделала официальное заявление об инициировании процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
  • Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начата процедура импичмента американского лидера.
  • В разговоре Трамп напоминает Зеленскому, как Джо Байден, как вице-президент США, в 2016 году лоббировал увольнение генпрокурора Украины Виктора Шокина.

Украинская правда

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Темы: Трамп импичмент Зеленский США


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