В ОП слідкують за ситуацією зі 112 каналом, анонсували оновлення складу Нацради
В Офісі президента заявили, що слідкують за ситуацією із позбавленням ліцензії телеканалу "112-Україна" і анонсували оновлення складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
Джерело: прес-служба ОП
Дослівно в заяві ОП: "Офіс Президента України стежить за ситуацією щодо телеканалу "112 Україна". Переконані, що свобода слова є невід’ємною частиною демократичної держави. Водночас усі мовники мають дотримуватися законодавства та умов ліцензії".
Деталі: В Офісі президента повідомили, що незабаром буде оновлено склад Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
"Сподіваємося, що це допоможе унормувати ситуацію на телевізійному ринку відповідно до закону і базових принципів демократії", - йдеться у заяві.
Що було раніше: 26 вересня Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення не продовжила ліцензію каналу "112-Україна".
Сам канал у своїй заяві розцінив рішення Нацради як "жорстку цензуру" і назвав її дії незаконними.
Нагадаємо:
- Національна Рада неодноразово виносила попередження 112 каналу, щодо недотримання умов надання ліцензії.
- У липні в Нацраді заявляли, що юристи телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK унеможливлюютьвстановлення зв'язку мовників із Російською Федерацією та кумом Путіна Віктором Медведчуком.
- У червні соратник Медведчука депутат від "Опозиційного блоку" Тарас Козак став власникомтелеканалу ZIK.
- У 2018 році батько нардепа Євгена Мураєва Володимир передавКозаку корпоративні права на телеканал NewsOne.
- Також нагадаємо, що Козак - давній соратник Віктора Медведчука. У грудні 2018 року вінтакож став кінцевим бенефіціаромусіх шести телеканалів, що входять до групи "112 Україна".
- Як повідомлялося, у 2017 році Козак та Медведчук фігурували у справіпро виведення з-під оподаткування 2,5 мільярдів компанією "Тедіс Україна".
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