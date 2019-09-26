В ОП слідкують за ситуацією зі 112 каналом, анонсували оновлення складу Нацради

В Офісі президента заявили, що слідкують за ситуацією із позбавленням ліцензії телеканалу "112-Україна" і анонсували оновлення складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Джерело: прес-служба ОП

Дослівно в заяві ОП: "Офіс Президента України стежить за ситуацією щодо телеканалу "112 Україна". Переконані, що свобода слова є невід’ємною частиною демократичної держави. Водночас усі мовники мають дотримуватися законодавства та умов ліцензії".

Деталі: В Офісі президента повідомили, що незабаром буде оновлено склад Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

"Сподіваємося, що це допоможе унормувати ситуацію на телевізійному ринку відповідно до закону і базових принципів демократії", - йдеться у заяві.

Що було раніше: 26 вересня Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення не продовжила ліцензію каналу "112-Україна".

Сам канал у своїй заяві розцінив рішення Нацради як "жорстку цензуру" і назвав її дії незаконними.

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