В ОП слідкують за ситуацією зі 112 каналом, анонсували оновлення складу Нацради

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Четвер, 26 вересня 2019, 13:49

В Офісі президента заявили, що слідкують за ситуацією із позбавленням ліцензії телеканалу "112-Україна"  і анонсували оновлення складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Джерело: прес-служба ОП

Дослівно в заяві ОП: "Офіс Президента України стежить за ситуацією щодо телеканалу "112 Україна". Переконані, що свобода слова є невід’ємною частиною демократичної держави. Водночас усі мовники мають дотримуватися законодавства та умов ліцензії".

Деталі: В Офісі президента повідомили, що незабаром буде оновлено склад Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

"Сподіваємося, що це допоможе унормувати ситуацію на телевізійному ринку відповідно до закону і базових принципів демократії", - йдеться у заяві.

Що було раніше: 26 вересня Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення не продовжила ліцензію каналу "112-Україна".

Сам канал у своїй заяві розцінив рішення Нацради як "жорстку цензуру" і назвав її дії незаконними.

Нагадаємо:

  • Національна Рада неодноразово виносила попередження 112 каналу, щодо недотримання умов надання ліцензії.
  • У липні в Нацраді заявляли, що юристи телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK унеможливлюютьвстановлення зв'язку мовників із Російською Федерацією та кумом Путіна Віктором Медведчуком.
  • У червні соратник Медведчука депутат від "Опозиційного блоку" Тарас Козак став власникомтелеканалу ZIK.
  • У 2018 році батько нардепа Євгена Мураєва Володимир передавКозаку корпоративні права на телеканал NewsOne.
  • Також нагадаємо, що Козак - давній соратник Віктора Медведчука. У грудні 2018 року вінтакож став кінцевим бенефіціаромусіх шести телеканалів, що входять до групи "112 Україна".
  • Як повідомлялося, у 2017 році Козак та Медведчук фігурували у справіпро виведення з-під оподаткування 2,5 мільярдів компанією "Тедіс Україна".

Українська правда

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Теми: Нацрада Офіс президента телебачення


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