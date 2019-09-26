В ОП следят за ситуацией со 112 каналом, анонсировали обновление состава Нацсовета

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Четверг, 26 сентября 2019, 13:49

В Офисе президента заявили, что следят за ситуацией с лишением лицензии телеканала "112-Украина" и анонсировали обновление состава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Источник: пресс-служба ОП

Дословно в заявлении ОП: "Офис Президента Украины следит за ситуацией касательно телеканала "112 Украина". Убеждены, что свобода слова является неотъемлемой частью демократического государства. В то же время все вещатели должны придерживаться законодательства и условий лицензии ".

Детали: В Офисе президента сообщили, что вскоре будет обновлен состав Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

"Надеемся, что это поможет упорядочить ситуацию на телевизионном рынке в соответствии с законом и базовыми принципами демократии", - говорится в заявлении.

Что было раньше: 26 сентября Национальный Совет по вопросам телевидения и радиовещания не продлил лицензию канала "112-Украина".

Сам канал в своем заявлении расценил решение Нацсовета как "жесткую цензуру" и назвал ее действия незаконными.

Напомним:

  • Национальный Совет неоднократно выносил предупреждения 112 каналу, относительно несоблюдения условий предоставления лицензии.
  • В июле в Нацсовете заявляли, что юристы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK делают невозможным установление связи вещателей с Российской Федерацией и кумом Путина Виктором Медведчуком.
  • В июне соратник Медведчука депутат от "Оппозиционного блока" Тарас Козак стал владельцем телеканала ZIK.
  • В 2018 году отец нардепа Евгения Мураева Владимир передал Козаку корпоративные права на телеканал NewsOne.
  • Также напомним, что Козак - давний соратник Виктора Медведчука. В декабре 2018 он также стал конечным бенефициаром всех шести телеканалов, входящих в группу "112 Украина".
  • Как сообщалось, в 2017 году Козак и Медведчук фигурировали в деле о выводе из-под налогообложения 2,5 млрд компанией "Тедис Украина".

Українська правда

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Темы: Нацсовет Офис президента телевидение


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