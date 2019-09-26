В ОП следят за ситуацией со 112 каналом, анонсировали обновление состава Нацсовета
В Офисе президента заявили, что следят за ситуацией с лишением лицензии телеканала "112-Украина" и анонсировали обновление состава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
Источник: пресс-служба ОП
Дословно в заявлении ОП: "Офис Президента Украины следит за ситуацией касательно телеканала "112 Украина". Убеждены, что свобода слова является неотъемлемой частью демократического государства. В то же время все вещатели должны придерживаться законодательства и условий лицензии ".
Детали: В Офисе президента сообщили, что вскоре будет обновлен состав Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
"Надеемся, что это поможет упорядочить ситуацию на телевизионном рынке в соответствии с законом и базовыми принципами демократии", - говорится в заявлении.
Что было раньше: 26 сентября Национальный Совет по вопросам телевидения и радиовещания не продлил лицензию канала "112-Украина".
Сам канал в своем заявлении расценил решение Нацсовета как "жесткую цензуру" и назвал ее действия незаконными.
Напомним:
- Национальный Совет неоднократно выносил предупреждения 112 каналу, относительно несоблюдения условий предоставления лицензии.
- В июле в Нацсовете заявляли, что юристы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK делают невозможным установление связи вещателей с Российской Федерацией и кумом Путина Виктором Медведчуком.
- В июне соратник Медведчука депутат от "Оппозиционного блока" Тарас Козак стал владельцем телеканала ZIK.
- В 2018 году отец нардепа Евгения Мураева Владимир передал Козаку корпоративные права на телеканал NewsOne.
- Также напомним, что Козак - давний соратник Виктора Медведчука. В декабре 2018 он также стал конечным бенефициаром всех шести телеканалов, входящих в группу "112 Украина".
- Как сообщалось, в 2017 году Козак и Медведчук фигурировали в деле о выводе из-под налогообложения 2,5 млрд компанией "Тедис Украина".