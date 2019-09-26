В ОП следят за ситуацией со 112 каналом, анонсировали обновление состава Нацсовета

В Офисе президента заявили, что следят за ситуацией с лишением лицензии телеканала "112-Украина" и анонсировали обновление состава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Источник: пресс-служба ОП

Дословно в заявлении ОП: "Офис Президента Украины следит за ситуацией касательно телеканала "112 Украина". Убеждены, что свобода слова является неотъемлемой частью демократического государства. В то же время все вещатели должны придерживаться законодательства и условий лицензии ".

Детали: В Офисе президента сообщили, что вскоре будет обновлен состав Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

"Надеемся, что это поможет упорядочить ситуацию на телевизионном рынке в соответствии с законом и базовыми принципами демократии", - говорится в заявлении.

Что было раньше: 26 сентября Национальный Совет по вопросам телевидения и радиовещания не продлил лицензию канала "112-Украина".

Сам канал в своем заявлении расценил решение Нацсовета как "жесткую цензуру" и назвал ее действия незаконными.

Напомним: