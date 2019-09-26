Лукашенко готов помиловать украинца Шаройко взамен на белоруса Политику

Президент Беларуси Александр Лукашенко готов в ближайшее время на взаимной основе решить вопрос с помилованием осужденного в Беларуси за шпионаж украинца Павла Шаройко взамен на обвиняемого в Украине белорусского гражданина Юрия Политику.

Источник: государственное информагентство Беларуси Белта

Прямая речь Лукашенко: "Много разговоров про этих задержанных. Хотя на эту тему я с Порошенко вел разговор. Я ему показываю: вот документы: видео, аудиозаписи по вашему парню. Звание его – полковник. Я Петру Порошенко говорю: слушай, что ты хочешь о нас знать? Я тебе все сам расскажу-покажу, документы передам. Зачем прятаться в посольстве? Это же негативно влияет на наши отношения.

Детали: Относительно белоруса Юрия Политики, которого в Украине подозревают в шпионаже, по словам Лукашенко, они с Порошенко договорились о взаимном помиловании этих людей, но он не выполнил обещания.

Прямая речь Лукашенко: "Мы договорились с Порошенко: вы хотите осудить Политику, осудите его, а мы осудим Шаройко. Ну и не будем… Жалко людей. Об обмене речь не идет. Я сразу же помилую этого человека. Все. Договорились. Мы передали дело в суд, осудили его. Я готов его помиловать. Порошенко пообещал - ничего не сделал. Даже в суд не направил материалы, потому что их нет.

Даже если они есть, мы же договорились с тобой (с Порошенко – ред.). Я Порошенко говорю: давайте сделаем, это отравляет наши отношения, и люди неправильно понимают. "Саша, все, заметано, решаем" (были слова Порошенко. – ред.). Почему не решается до сих пор?"

Детали: Говоря о Шаройко, Лукашенко рассказал, что он в Беларуси, живет, как на курорте. Он добавил, что готов выполнить свои обещания, если украинская сторона выполнит свои. Главное для Лукашенко решить этот вопрос.

Напомним: