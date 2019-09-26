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Дубилет заявил, что на перепись населения выделили 5 миллиардов

Четверг, 26 сентября 2019, 15:03

Министр кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что согласно проекту Госслужбы статистики перепись населения обойдется Украине в 5 миллиардов гривен.

Источник: комментарий Дубилета во время конференции, Укринформ

Прямая речь Дубилета: "Сейчас говорят о том, что время сделать еще один перепись населения. Мне недавно в проекте Госстата принесли данные о бюджете этой переписи, он составляет 5 миллиардов гривен, и я понимаю, что эффективнее и проще будет сделать так называемый электронный перепись населения".

Детали: Министр предположил, что перепись населения можно заменить созданием единого реестра украинцев путем объединения 6-7 различных реестров, в которых "распылены" базовые данные о гражданах.

Что было раньше: 22 сентября стало известно, что Институт демографии и социальных исследований НАН Украины проведет пробную перепись населения в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области.

Напомним:

  • 30 августа премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство изучает вопрос о возможности провести всеукраинскую перепись населения до конца 2019 года.
  • По словам Гончарука, перепись уже была запланирована на декабрь 2020 года, но новое правительство изучает возможность провести ее уже в этом году.
  • Последняя перепись состоялась в 2001 году.

Темы: бюджетКабинет министров
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