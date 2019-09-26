Ощадбанк пропонував платити шкільні "побори" через його додаток, але передумав

Державний "Ощадбанк" запропонував українцям збирати гроші на ремонти у школах та на подарунки до дня народження завучу через його мобільний додаток.

Така реклама з’явилася на Facebook-сторінці банку.

"Ощадбанк" пояснив, що батьківські збори у школі власне і називаються так, тому що на них збирають гроші.

"Не хочеться втручатися у віковічні шкільні традиції, проте ми це зробимо. Тепер сплачувати за навчання, робити перекази на ремонт, на день народження завуча, нові підручники та будь-що можна з мобільним додатком Ощад24/7", - йшлося в рекламі банку.

Таке повідомлення викликало обурення у соцмережі. Юзери назвали таку рекламу держбанку "соромом" і "підтримкою корупції та поборів", а сам банк "державним корупційним банком". Також почали питати, чи не запропонує банк послугу зі швидкого переказу хабарів.

Згодом скандальну рекламу видалили з Facebook.

Але користувачі соцмережі залишили повідомлення щодо реклами на сторінці голови правління банку Андрія Пишного.

Після цього на повідомлення відреагував працівник банку Дмитро Лисенко. Але замість вибачитися, він написав, що мова у пості ішла про щомісячну сплату за навчання у приватних школах.

"Доброго дня. Дякуємо, що звернули нашу увагу на це питання. Ціллю посту було наголосити на зручність проведення платежів онлайн. Дійсно, за приватні школи потрібно сплачувати щомісячно. Ми зрозуміли, що текст може бути трактований неоднозначно. У зв’язку з цим прийняли рішення видалити пост", - пояснив скандальну рекламу Лисенко.

скриншот зі сторінки у facebook голови правління банку Андрія Пишного

Однак працівнику банку нагадали, що у приватних школах не збираються на ремонт і запропонували назвати додаток "Хабар24".

Представник "Ощадбанку" Юлія Євтушенко у коментарі УП назвала рекламу "не дуже вдалим повідомленням".

"Як ви вже сказали, є скріншоти і є коментарі моїх колег про те, що, певно, при співробітництві з СММ-агенцією створили якесь не дуже вдале повідомлення і не дуже зрозуміле, тому ми його видалили", - сказала Євтушенко.

Трохи згодом вона надіслала повідомлення з вибаченням.

"Ми вважаємо за необхідне вибачитись за пост щодо онлайн переказів, який був по-різному трактований та викликав обговорення. Метою посту було підкреслити зручність проведення платежів онлайн. Будь-які платежі є більш зручними та контрольованими, коли проходять у безготівковій формі. Лише про це мала бути комунікація. Погоджуємось, що приклад платежів, який був використаний у промо-тексті, є неприйнятним. Ми приносимо вибачення і вже видалили цей пост", - написала Євтушенко.

Жодних повідомлень з реакцією на скандальну рекламу на Facebook-сторінці та на сайті банку станом на 15:30 опубліковано не було.

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