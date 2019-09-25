У Міносвіти пояснили "слузі народу", що за лампочки і люки в школі відповідає влада

За матеріально-технічне забезпечення і утримання шкіл відповідають їхні засновники, а за вимагання коштів у батьків передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність.

Джерело: коментар керівника експертної групи з питань державно-громадської освіти Директорату дошкільної та шкільної освіти МОН Володимира Божинського УП.

Пряма мова: "Я бачив цю заяву нардепа. Але усі питання, пов’язані з матеріально-технічним забезпеченням і розвитком шкіл – це зона відповідальності його засновника. У випадку комунальної школи – це або міська, або районна рада. Рідше – обласна рада".

"Тут (відповідальний – ред.) або міський голова, або районний голова відповідної ради. Або голова виконавчого комітету, або місцевої державної адміністрації".

"Тому можна звертатись або до місцевих депутатів, або в місцеву державну адміністрацію з тим, щоб переглянути кошториси відповідних закладів і провели роботу з коригування цих кошторисів за бюджетним запитом з боку директора школи".

Про те, чи має право директор примушувати батьків здавати кошти на забезпечення школи: "Однозначна відповідь – він не мав права примушувати. Він міг звернутися до батьків з відповідним проханням про добровільну благодійну допомогу, і уже той, хто хотів би, міг би допомогти. Але я розумію, що добровільність може бути з присмаком примусовості, і внески можуть бути по факту – примусовими".

Деталі: Божинський відзначив, що місцева влада має змогу вносити зміни у бюджет і може знайти кошти на вирішення якихось ситуацій, які потребують негайного втручання, навіть у кінці бюджетного року.

Якщо у батьків вимагають кошти, то, за словами представника Міносвіти, за це передбачена кримінальна відповідальність, і в такому разі варто звертатися до поліції.

У випадку, якщо через відмову батьків здавати якісь кошти, у школі починають цькувати дитину – то це булінг. У такому випадку треба звернутися до закладу освіти, який має скласти комісію, прийти до певних висновків, і за це може наступати адміністративна відповідність у вигляді штрафу.

Що було раніше: Народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський замість того, щоб допомогти вирішити проблеми і притягнути до відповідальності недбалих чиновників у своєму окрузі у м. Дніпро, запропонував батькам школярів самим привести в порядок територію школи, скинувшись по 100 гривень на люки.

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