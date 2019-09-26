ФСБ задержала украинца на админгранице с Крымом, он арестован

В аннексированном Крыму сотрудники российского погрануправления ФСБ сообщают о задержании гражданина Украины, который, как они утверждают, "попытался въехать по чужому паспорту" на полуостров.

Источник: Радио Свобода

Детали: Мужчину задержали на установленном оккупационными спецслужбами пункте пропуска "Джанкой".

Дословно в сообщении погрануправления ФСБ: "В беседе с пограничниками 25-летний житель Мелитополя признался, что следовал в Россию на заработки по одолженному у друга паспорту, так как свой утерял. Молодой человек планировал вернуть документ истинному владельцу после успешного пересечения границы, отправив его попутным транспортом".

В управлении ФСБ возбудили в отношении мужчины уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Подтверждения данной информации из других источников нет. Имя и фамилия арестованного не сообщается.

Напомним: