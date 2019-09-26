ФСБ задержала украинца на админгранице с Крымом, он арестован
В аннексированном Крыму сотрудники российского погрануправления ФСБ сообщают о задержании гражданина Украины, который, как они утверждают, "попытался въехать по чужому паспорту" на полуостров.
Источник: Радио Свобода
Детали: Мужчину задержали на установленном оккупационными спецслужбами пункте пропуска "Джанкой".
Дословно в сообщении погрануправления ФСБ: "В беседе с пограничниками 25-летний житель Мелитополя признался, что следовал в Россию на заработки по одолженному у друга паспорту, так как свой утерял. Молодой человек планировал вернуть документ истинному владельцу после успешного пересечения границы, отправив его попутным транспортом".
В управлении ФСБ возбудили в отношении мужчины уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Подтверждения данной информации из других источников нет. Имя и фамилия арестованного не сообщается.
Напомним:
- Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины постоянно фиксируют факты грубых нарушений спецслужбами Российской Федерации прав украинских граждан: ФСБ задерживает и пытается вербовать украинцев.
- 9 сентября в пограничном управлении российской ФСБ в аннексированном Крыму заявили о задержании на админгранице полуострова с Херсонщиной двух человек, которые "находятся в федеральном розыске".
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