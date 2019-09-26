Богдан отримав звання почесного юриста за те, чого не було – ЗМІ

Андрій Богдан отримав звання заслуженого юриста України згідно з указом третього президента Віктора Ющенка за повернення "Нікопольського заводу феросплавів" у державну власність. Розслідувачі стверджують, що завод держава собі не повернула.

Джерело: розслідування "Схеми: Корупція в деталях" на Радіо Свобода

Деталі: В указі президента Ющенка вказано, за які заслуги: "Завдяки захисту групою адвокатів, під керівництвом, у тому числі Андрія Богдана, інтересів держави в особі Кабінету Міністрів у судових установах, незаконно приватизоване ВАТ "Нікопольський завод феросплавів" було повернуто державі".

Завод належав державі до 2003 року. Меншу частину акцій підприємства у 1990-х придбали олігархи Ігор Коломойський та Віктор Пінчук.

За президентства Леоніда Кучми його зять Пінчук придбав контрольний пакет акцій.

Згодом уряд вирішив повернути завод у державну власність. Адвокат Андрій Богдан захищав інтереси держави в судах.

Журналісти стверджують, що коли трудовий колектив юридичної компанії, де працював Богдан, просив про його нагородження у травні 2007-го – уже було відомо, що завод не повернеться у власність держави.

Знали про це і тодішній мер Києва Леонід Черновецький та комісія державних нагород, які клопотали про нагороду Богдана.

Верховний суд завернув справу не на користь держави у березні 2007 року, скасувавши всі попередні рішення та направивши справу на новий розгляд.

Коломойський та Пінчук перерозподілили свої частки в заводі, а держава зрештою програла справу в судах.