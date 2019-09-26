Андрей Богдан получил звание заслуженного юриста Украины согласно указу третьего президента Виктора Ющенко за возвращение "Никопольского завода ферросплавов" в государственную собственность. Расследователи утверждают, что завод государство себе не вернуло.

Источник: расследование "Схемы: Коррупция в деталях" на Радио Свобода

Детали: В указе президента Ющенко указано, за какие заслуги: "Благодаря защите группой адвокатов, под руководством в том числе Андрея Богдана, интересов государства в лице Кабинета Министров в судебных учреждениях, незаконно приватизированное ОАО "Никопольский завод ферросплавов" было возвращено государству".

Завод принадлежал государству до 2003 года. Меньшую часть акций предприятия в 1990-х приобрели олигархи Игорь Коломойский и Виктор Пинчук.

При президентстве Леонида Кучмы его зять Пинчук приобрел контрольный пакет акций.

Впоследствии правительство решило вернуть завод в госсобственность. Адвокат Андрей Богдан защищал интересы государства в судах.

Журналисты утверждают, что когда трудовой коллектив юридической компании, где работал Богдан, просил о его награждении в мае 2007-го - уже было известно, что завод не вернется в собственность государства.

Знали об этом и тогдашний мэр Киева Леонид Черновецкий и комиссия государственных наград, которые ходатайствовали о награждении Богдана.

Верховный суд завернул дело не в пользу государства в марте 2007 года, отменив все предыдущие решения и направив дело на повторное рассмотрение.

Коломойский и Пинчук перераспределили cвои доли в заводе, а государство в конце концов проиграло дело в судах.