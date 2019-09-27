Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Екс-генпрокурор Луценко прокоментував згадку свого імені в скарзі розвідника США

П'ятниця, 27 вересня 2019, 01:49
Екс-генпрокурор Луценко прокоментував згадку свого імені в скарзі розвідника США

Екс-генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що текст скарги розвідника США в частині, де мова йде про нього, "маніпулятивний і не відповідає істині".

Джерело: сторінка Луценко в Facebook, The Washington Post.

"У зв'язку з масовими запитами повідомляю: я розцінюю текст скарги офіцера правоохоронних органів США в частині інформації про Луценка як маніпулятивний і неодноразово не відповідає істині", - написав Луценко.

Також, в недавньому інтерв'ю американському виданню The Washington Post, Луценко заявив, що Хантер Байден не порушував законів України.

"З точки зору українського законодавства він (син екс-віце-президента США - УП) нічого не порушив", - сказав Луценко.

Нагадаємо:

  • У тексті скарги вказується, що Трамп в розмові з Володимиром Зеленським похвалив Юрія Луценка, який на той момент очолював Генпрокуратуру, і наголосив на необхідності залишити його на цій посаді.
  • На початку вересня у виданні "The Washington Post" з’явилась інформація про те, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися в президентські вибори в США 2020 року. 
  • За повідомленням ЗМІ, йдеться про відкриття справи щодо сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.
  • Байден ще в 2015 році стверджував, що його син Хантер не має стосунку до корупційних схем в Україні. Хантер входив у раду директорів компанії Burisma Holdings.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛуценкоСШАЗеленськийТрамп
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
Луценко
Луценко заявив, що йде з армії через інвалідність
Луценко заявив, що його перевели з Бахмута
Луценко про своє призначення на фронті: Друзі надмірно щасливі, недруги ненавидять
Останні новини
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:20
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
Усі новини...
Реклама: