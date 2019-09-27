Екс-генпрокурор Луценко прокоментував згадку свого імені в скарзі розвідника США

Екс-генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що текст скарги розвідника США в частині, де мова йде про нього, "маніпулятивний і не відповідає істині".

Джерело: сторінка Луценко в Facebook, The Washington Post.

"У зв'язку з масовими запитами повідомляю: я розцінюю текст скарги офіцера правоохоронних органів США в частині інформації про Луценка як маніпулятивний і неодноразово не відповідає істині", - написав Луценко.

Також, в недавньому інтерв'ю американському виданню The Washington Post, Луценко заявив, що Хантер Байден не порушував законів України.

"З точки зору українського законодавства він (син екс-віце-президента США - УП) нічого не порушив", - сказав Луценко.

Нагадаємо:

У тексті скарги вказується, що Трамп в розмові з Володимиром Зеленським похвалив Юрія Луценка, який на той момент очолював Генпрокуратуру, і наголосив на необхідності залишити його на цій посаді.