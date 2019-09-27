Екс-генпрокурор Луценко прокоментував згадку свого імені в скарзі розвідника США

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П'ятниця, 27 вересня 2019, 01:49

Екс-генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що текст скарги розвідника США в частині, де мова йде про нього, "маніпулятивний і не відповідає істині".

Джерело: сторінка Луценко в Facebook, The Washington Post.

"У зв'язку з масовими запитами повідомляю: я розцінюю текст скарги офіцера правоохоронних органів США в частині інформації про Луценка як маніпулятивний і неодноразово не відповідає істині", - написав Луценко.

Також, в недавньому інтерв'ю американському виданню The Washington Post, Луценко заявив, що Хантер Байден не порушував законів України.

"З точки зору українського законодавства він (син екс-віце-президента США - УП) нічого не порушив", - сказав Луценко.

Нагадаємо:

  • У тексті скарги вказується, що Трамп в розмові з Володимиром Зеленським похвалив Юрія Луценка, який на той момент очолював Генпрокуратуру, і наголосив на необхідності залишити його на цій посаді.
  • На початку вересня у виданні "The Washington Post" з’явилась інформація про те, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися в президентські вибори в США 2020 року. 
  • За повідомленням ЗМІ, йдеться про відкриття справи щодо сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.
  • Байден ще в 2015 році стверджував, що його син Хантер не має стосунку до корупційних схем в Україні. Хантер входив у раду директорів компанії Burisma Holdings.

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Теми: Луценко США Зеленський Трамп


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