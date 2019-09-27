Экс-генпрокурор Луценко прокомментировал упоминание своего имени в жалобе разведчика США

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что текст жалобы разведчика США в части, где речь идет о нем, "манипулятивный и не соответствует истине".

Источник: страница Луценко в Facebook, The Washington Post

"В связи с массовыми запросами сообщаю: я расцениваю текст жалобы офицера правоохранительных органов США в части информации о Луценко как манипулятивный и неоднократно не соответствующий истине", — написал Луценко.

Также в недавнем интервью американскому изданию The Washington Post Луценко заявил, что Хантер Байден не нарушал законов Украины.

"С точки зрения украинского законодательства он (сын экс-вице-президента США – УП) ничего не нарушил", - сказал Луценко.

Напомним:

В тексте жалобы указывается, что Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским похвалил Юрия Луценко, который на тот момент возглавлял Генпрокуратуру, и отметил необходимость оставить его на этой должности.

В начале сентября в издании "The Washington Post" появилась информация о том, что Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США 2020 года.

Речь идет об открытии дела в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.

Байден еще в 2015 году утверждал, что его сын Хантер не имеет отношения к коррупционным схемам в Украине в связи с присутствием в совете директоров компании Burisma Holdings.



















