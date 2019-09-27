Скаргу на Трампа написав агент ЦРУ, що працював у Білому домі — NYT
Автором скарги на телефонну розмову американського президента Дональда Трампа з главою України Володимиром Зеленським виявився співробітник Центрального розвідувального управління США, який працював у Білому домі.
Джерело: з посиланням на джерела, знайомі з особою агента повідомляє The New York Times.
"Його скарга, оприлюднена в четвер, підтвердила, що він є аналітиком за освітою, і чітко дала зрозуміти, що він розуміється на американській зовнішній політиці щодо Європи, демонструючи витончене розуміння української політики та принаймні деякі знання закону", — пише видання.
Офіцер ЦРУ не працював у команді зв’язку, яка обробляє дзвінки з іноземними лідерами. За словами людей, знайомих з його особою, він дізнався про поведінку Трампа "у ході офіційних міжвідомчих справ".
За даними співрозмовників видання, співробітник ЦРУ вже залишив Білий дім і продовжує роботу в управлінні. Інші відомості про його особу не наводяться.
Директор Національної розвідки США Джозеф Магуайр заявив на слуханнях у палаті представників Конгресу США, що зробить все можливе для захисту агента від переслідувань та збереження його особистості в таємниці.
"Ми повинні захистити тих, хто проявляє сміливість повідомляти про ймовірне правопорушення, чи то на полі бою, чи на робочому місці", — сказав Магуайр
Нагадуємо:
- Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі зробила офіційну заяву про ініціювання процедури імпічменту президента США Дональда Трампа.
- Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.
- У розмові Трамп нагадує Зеленському, що Джо Байден як віце-президент США у 2016 році лобіював звільнення генпрокурора України Віктора Шокіна.
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