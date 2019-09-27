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Жалобу на Трампа написал агент ЦРУ, работавший в Белом доме — NYT

Пятница, 27 сентября 2019, 05:23
Жалобу на Трампа написал агент ЦРУ, работавший в Белом доме — NYT

Автором жалобы на телефонный разговор американского президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским оказался сотрудник Центрального разведывательного управления США, который работал в Белом доме.

Источник: со ссылкой на источники, знакомые с лицом агента сообщает The New York Times.

"Его жалоба, обнародованная в четверг, подтвердила, что он аналитик по образованию, и четко дала понять, что он разбирается в американской внешней политике в отношении Европы, демонстрируя изящное понимание украинской политики и по крайней мере некоторые знания закона", — пишет издание.

Офицер ЦРУ не работал в команде связи, которая обрабатывает звонки с иностранными лидерами. По словам источников, знакомых с его личностью, он узнал о поведении Трампа "в ходе официальных межведомственных дел".

По данным собеседников издания, сотрудник ЦРУ уже покинул Белый дом и продолжает работу в управлении. Другие сведения о его личности не приводятся.

Директор Национальной разведки США Джозеф Магуайр заявил на слушаниях в палате представителей Конгресса США, что сделает все возможное для защиты агента от преследований и сохранения его личности в тайне.

"Мы должны защитить тех, кто проявляет смелость сообщать о возможном правонарушении, то ли на поле боя, или на рабочем месте", — сказал Магуайр

Напомним: 

  • Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сделала официальное заявление об инициировании процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
  • Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начата процедура импичмента американского лидера.
  • В разговоре Трамп напоминает Зеленскому, как Джо Байден, как вице-президент США, в 2016 году лоббировал увольнение генпрокурора Украины Виктора Шокина.

Темы: СШАТрампЗеленский
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