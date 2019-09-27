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Пристайко обговорив з генсеком РЄ повернення Росії в ПАРЄ

П'ятниця, 27 вересня 2019, 08:21

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко зустрівся з новим генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич і обговорив повернення російської делегації в ПАРЄ і шляхи подолання кризи довіри.

Джерело: сайт МЗС України.

Дослівно: "Сторони обмінялись думками стосовно наслідків рішення, яке дозволило безумовне повернення російської делегації до Парламентської асамблеї РЄ у червні, і шляхів подолання кризи довіри". 

 
Фото МЗС

Деталі: Пристайко висловив сподівання на продовження конструктивної співпраці з РЄ у сфері забезпечення аналізу національного законодавства на відповідність європейським нормам і стандартам.

Передісторія:

  • 26 червня Парламентська асамблея Ради Європи погодилася повернути росіян без санкцій, незважаючи на порушення принципів РЄ.
  • На той час глава МЗС України Павло Клімкін назвав такі дії зрадою з боку Європи.
  • Представники 7 держав-членів Ради Європи в ПАРЄ оголосили про спільні дії в знак протесту проти безумовного повернення росіян.
  • 17 вересня у Верховній раді сформували новий склад української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи.
  • 20 вересня делегацію України в ПАРЄ очолила депутатка від партії "Слуга народу" Єлизавета Ясько.
  • На початку жовтня розпочинається осіння сесія ПАРЄ, на ній мають розглянути проект резолюції щодо становища кримських татар на окупованому Росією півострові.
  • Але у "Слузі народу" заявили, що українська делегація не братиме участі в найближчій сесії ПАРЄ.

Українська правда
Теми: МЗСПАРЄРосія
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