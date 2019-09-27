Пристайко обговорив з генсеком РЄ повернення Росії в ПАРЄ

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко зустрівся з новим генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич і обговорив повернення російської делегації в ПАРЄ і шляхи подолання кризи довіри.

Джерело: сайт МЗС України.



Дослівно: "Сторони обмінялись думками стосовно наслідків рішення, яке дозволило безумовне повернення російської делегації до Парламентської асамблеї РЄ у червні, і шляхів подолання кризи довіри".

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Деталі: Пристайко висловив сподівання на продовження конструктивної співпраці з РЄ у сфері забезпечення аналізу національного законодавства на відповідність європейським нормам і стандартам.

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