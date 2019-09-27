Пристайко обговорив з генсеком РЄ повернення Росії в ПАРЄ
П'ятниця, 27 вересня 2019, 08:21
Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко зустрівся з новим генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич і обговорив повернення російської делегації в ПАРЄ і шляхи подолання кризи довіри.
Джерело: сайт МЗС України.
Дослівно: "Сторони обмінялись думками стосовно наслідків рішення, яке дозволило безумовне повернення російської делегації до Парламентської асамблеї РЄ у червні, і шляхів подолання кризи довіри".
Деталі: Пристайко висловив сподівання на продовження конструктивної співпраці з РЄ у сфері забезпечення аналізу національного законодавства на відповідність європейським нормам і стандартам.
Передісторія:
- 26 червня Парламентська асамблея Ради Європи погодилася повернути росіян без санкцій, незважаючи на порушення принципів РЄ.
- На той час глава МЗС України Павло Клімкін назвав такі дії зрадою з боку Європи.
- Представники 7 держав-членів Ради Європи в ПАРЄ оголосили про спільні дії в знак протесту проти безумовного повернення росіян.
- 17 вересня у Верховній раді сформували новий склад української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи.
- 20 вересня делегацію України в ПАРЄ очолила депутатка від партії "Слуга народу" Єлизавета Ясько.
- На початку жовтня розпочинається осіння сесія ПАРЄ, на ній мають розглянути проект резолюції щодо становища кримських татар на окупованому Росією півострові.
- Але у "Слузі народу" заявили, що українська делегація не братиме участі в найближчій сесії ПАРЄ.
Українська правда