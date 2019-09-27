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Пристайко обсудил с генсеком СЕ возвращение России в ПАСЕ

Пятница, 27 сентября 2019, 08:21

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко встретился с новым генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич и обсудил возвращение российской делегации в ПАСЕ и пути преодоления кризиса доверия.

Источник: сайт МИД Украины.

Дословно: "Стороны обменялись мнениями относительно последствий решения, которое позволило безусловное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею СЕ в июне, и путей преодоления кризиса доверия". 

 
Фото МИД

Детали: Пристайко выразил надежду на продолжение конструктивного сотрудничества с СЕ в сфере обеспечения анализа национального законодательства на соответствие европейским нормам и стандартам.

Предыстория:

  • 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы согласилась вернуть россиян без санкций, несмотря на нарушения принципов СЕ.
  • Глава МИД Украины Павел Климкин назвал такие действия предательством со стороны Европы.
  • Представители 7 государств-членов Совета Европы в ПАСЕ объявили о совместных действиях в знак протеста против безусловного возвращения россиян.
  • 17 сентября в Верховной Раде сформировали новый состав украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.
  • 20 сентября делегацию Украины в ПАСЕ возглавила депутат от партии "Слуга народа" Елизавета Ясько.
  • В начале октября начинается осенняя сессия ПАСЕ, на ней должны рассмотреть проект резолюции о положении крымских татар на оккупированном Россией полуострове.
  • Однако в "Слуге народа" заявили, что украинская делегация не будет участвовать в ближайшей сессии ПАСЕ.

Украинская правда
Темы: МИДПАСЕРосcия
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