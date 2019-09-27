Пристайко обсудил с генсеком СЕ возвращение России в ПАСЕ
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко встретился с новым генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич и обсудил возвращение российской делегации в ПАСЕ и пути преодоления кризиса доверия.
Источник: сайт МИД Украины.
Дословно: "Стороны обменялись мнениями относительно последствий решения, которое позволило безусловное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею СЕ в июне, и путей преодоления кризиса доверия".
Детали: Пристайко выразил надежду на продолжение конструктивного сотрудничества с СЕ в сфере обеспечения анализа национального законодательства на соответствие европейским нормам и стандартам.
Предыстория:
- 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы согласилась вернуть россиян без санкций, несмотря на нарушения принципов СЕ.
- Глава МИД Украины Павел Климкин назвал такие действия предательством со стороны Европы.
- Представители 7 государств-членов Совета Европы в ПАСЕ объявили о совместных действиях в знак протеста против безусловного возвращения россиян.
- 17 сентября в Верховной Раде сформировали новый состав украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.
- 20 сентября делегацию Украины в ПАСЕ возглавила депутат от партии "Слуга народа" Елизавета Ясько.
- В начале октября начинается осенняя сессия ПАСЕ, на ней должны рассмотреть проект резолюции о положении крымских татар на оккупированном Россией полуострове.
- Однако в "Слуге народа" заявили, что украинская делегация не будет участвовать в ближайшей сессии ПАСЕ.
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