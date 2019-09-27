Пристайко обсудил с генсеком СЕ возвращение России в ПАСЕ

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко встретился с новым генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич и обсудил возвращение российской делегации в ПАСЕ и пути преодоления кризиса доверия.

Источник: сайт МИД Украины.

Дословно: "Стороны обменялись мнениями относительно последствий решения, которое позволило безусловное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею СЕ в июне, и путей преодоления кризиса доверия".

Детали: Пристайко выразил надежду на продолжение конструктивного сотрудничества с СЕ в сфере обеспечения анализа национального законодательства на соответствие европейским нормам и стандартам.

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