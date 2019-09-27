Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Держава в смартфоні": уряд презентував проект єдиного порталу громадянина

П'ятниця, 27 вересня 2019, 15:38

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров представив проект "держава в смартфоні" - портал і додаток "Дія".

Джерело: facebook власника міжнародного креативного агентства Fedoriv Андрія Федоріва, яке брало участь в розробці проекту, Інтерфакс-Україна

Дослівно в повідомленні Федоріва: "Дія" - це додаток і сайт, які об'єднають в єдиному електронному вікні усі послуги, які надає держава громадянам і бізнесу. "Дія" зможе максимально спростити і прискорити будь-яку взаємодію людини з державою, зробивши максимум процесів електронними та автоматичними, щоб чиновник особисто взагалі не впливав на термін отримання довідки або видачі дозволу".

Пряма мова віце-прем'єра Михайла Федорова під час презентації: "Сьогоднішня презентація та розробка бренду - це один з 90 проектів, які у нас вже в роботі ... У моєму міністерстві поки працюють тільки дві людини - я і мій перший заступник. І це все виходить робити тільки завдяки компаніям, підтримці хороших людей, фондів, бізнесу".

Деталі: Презентація відбулася в Запоріжжі на International IT Forum 2019 за участю віце-прем'єра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова і власника міжнародного креативного агентства Fedoriv, ​​яке розробляло бренд, Андрія Федоріва. Стати тестувальником бета-версії або стежити за новинами проекту можна на сайті: plan.diia.gov.ua.

За словами Федоріва, перші сервіси стануть доступні онлайн вже в найближчі місяці.

Він додав, що фінансування розробки здійснюється за рахунок міжнародних донорів.

Що було раніше: Напередодні в інтерв'ю Українській правді Федоров розповів, що необхідне для роботи "держави в смартфоні" суцільне покриття широкосмуговим інтернетом в Україні буде реалізовано протягом півтора-двох років.

Він також анонсував старт надання держпослуг з використанням системи ідентифікації громадянина Smart-ID в грудні 2019 року, або січні 2020 року.

Читайте також: Віце-прем'єр Михайло Федоров: Деякі технології на виборах ми допрацювали глибше, ніж Трамп

"Українська правда" у Threads

Теми: діджиталізаціятехнологіїінтернетКабінет міністрів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
діджиталізація
У "Дії" тестують оновлену послугу зміни місця проживання
ЄС уперше дозволив автоматичний переклад пресрелізів штучним інтелектом
Застосунки на базі "Дії" почали створювати Колумбія та Замбія – Федоров
Останні новини
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:20
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
Усі новини...
Реклама: