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"Государство в смартфоне": правительство презентовало проект единого портала гражданина

Пятница, 27 сентября 2019, 15:38

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров представил проект "государство в смартфоне" –  портал и приложение "Дія".

Источник: facebook владельца международного креативного агентства Fedoriv Андрея Федорива, которое участвовало в разработке проекта, Интерфакс-Украина.

Дословно в сообщении Федорива: "Дія" - это приложение и сайт, которые объединят в едином электронном окне все услуги, которые предоставляет государство гражданам и бизнесу. "Дія" сможет максимально упростить и ускорить любое взаимодействие человека с государством, сделав максимум процессов электронными и автоматическими, чтобы чиновник лично вообще не влиял на срок получения справки или выдачу разрешения".

Прямая речь вице-премьера Михаила Федорова во время презентации: "Сегодняшняя презентация и разработка бренда – это один из 90 проектов, которые у нас уже в работе… В моем министерстве пока работают только два человека – я и мой первый заместитель. И это все получается делать только благодаря компаниям, поддержке хороших людей, фондов, бизнеса".

Детали: Презентация состоялась в Запорожье на International IT Forum 2019 с участием вице-премьера – министра цифровой трансформации Михаила Федорова и владельца международного креативного агентства Fedoriv, которое разрабатывало бренд, Андрея Федорива. Стать тестировщиком бета-версии или следить за новостями проекта можно на сайте: plan.diia.gov.ua.

По словам Федорива, первые сервисы станут доступны онлайн уже в ближайшие месяцы.

Он добавил, что финансирование разработки осуществляется за счет международных доноров.

Что было раньше: Накануне в интервью Украинской правде Федоров рассказал, что необходимое для работы "государства в смартфоне" сплошное покрытие широкополосным интернетом в Украине будет реализовано в течение полутора-двух лет.

Он также анонсировал старт предоставления госуслуг с использованием системы идентификации гражданина Smart-ID в декабре 2019 года, или январе 2020 года.

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Темы: диджитализациятехнологииинтернетКабинет министров
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