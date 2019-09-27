Ініціатор імпічменту Трампу припустила, що до скандалу з Україною причетна Росія

Спікер палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, яка розпочала процедуру імпічменту американського президента, припустила, що до скандалу з розмовою Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським може бути причетна Росія.

Джерело: заява Ненсі Пелосі в ефірі MSNBC, Newsweek.

Деталі: Пелосі порівняла ситуацію з розмовою президентів з втручанням Росії у вибори в США в 2016 році.

Пряма мова Пелосі: "До речі, я думаю, що Росія доклала до цього руку".

Вона не пояснила, яку, на її думку, роль зіграла Росія в українському скандалі, але нагадала, що раніше Росія втрутилася у вибори в США в 2016 році, в чому на 100% упевнене розвідувальне співтовариство.

Нагадуємо: