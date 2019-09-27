Ініціатор імпічменту Трампу припустила, що до скандалу з Україною причетна Росія

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П'ятниця, 27 вересня 2019, 17:42

Спікер палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, яка розпочала процедуру імпічменту американського президента, припустила, що до скандалу з розмовою Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським може бути причетна Росія.

Джерело: заява Ненсі Пелосі в ефірі MSNBC, Newsweek.

Деталі: Пелосі порівняла ситуацію з розмовою президентів з втручанням Росії у вибори в США в 2016 році.

Пряма мова Пелосі: "До речі, я думаю, що Росія доклала до цього руку".

Вона не пояснила, яку, на її думку, роль зіграла Росія в українському скандалі, але нагадала, що раніше Росія втрутилася у вибори в США в 2016 році, в чому на 100% упевнене розвідувальне співтовариство.

Нагадуємо:

  • Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі зробила офіційну заяву про ініціювання процедури імпічменту президента США Дональда Трампа.
  • Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.
  • У розмові Трамп нагадує Зеленському, що Джо Байден як віце-президент США у 2016 році лобіював звільнення генпрокурора України Віктора Шокіна.

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Теми: Трамп Зеленський імпічмент США


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