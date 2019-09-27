Инициатор импичмента Трампу допустила, что к скандалу с Украиной причастна Россия
Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая начала процедуру импичмента американского президента, предположила, что к скандалу с разговором Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским может быть причастна Россия.
Источник: заявление Нэнси Пелоси в эфире MSNBC, Newsweek.
Детали: Пелоси сравнила ситуацию с разговором президентов с вмешательством России в выборы в США в 2016 году.
Прямая речь Пелоси: "Кстати, я думаю, что Россия приложила к этому руку".
Она не объяснила, какую, по ее мнению, роль сыграла Россия в украинском скандале, но напомнила, что ранее Россия вмешалась в выборы в США в 2016 году, в чем на 100% уверено разведывательное сообщество.
Напомним:
- Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сделала официальное заявление об инициировании процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
- Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начата процедура импичмента американского лидера.
- В разговоре Трамп напоминает Зеленскому, как Джо Байден, как вице-президент США, в 2016 году лоббировал увольнение генпрокурора Украины Виктора Шокина.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua