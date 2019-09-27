Инициатор импичмента Трампу допустила, что к скандалу с Украиной причастна Россия

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Пятница, 27 сентября 2019, 17:42

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая начала процедуру импичмента американского президента, предположила, что к скандалу с разговором Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским может быть причастна Россия.

Источник: заявление Нэнси Пелоси в эфире MSNBC, Newsweek.

Детали: Пелоси сравнила ситуацию с разговором президентов с вмешательством России в выборы в США в 2016 году.

Прямая речь Пелоси: "Кстати, я думаю, что Россия приложила к этому руку".

Она не объяснила, какую, по ее мнению, роль сыграла Россия в украинском скандале, но напомнила, что ранее Россия вмешалась в выборы в США в 2016 году, в чем на 100%  уверено разведывательное сообщество.

Напомним: 

  • Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сделала официальное заявление об инициировании процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
  • Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начата процедура импичмента американского лидера.
  • В разговоре Трамп напоминает Зеленскому, как Джо Байден, как вице-президент США, в 2016 году лоббировал увольнение генпрокурора Украины Виктора Шокина.

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Темы: Трамп Зеленский импичмент США


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