САП сообщила о подозрении бывшему нардепу Березкину

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении народному депутату 8-го созыва, который был в группах "Видродження" и "Воля народа", Станиславу Березкину.

Об этом в пятницу сообщает пресс-служба САП.

"В пятницу... по поручению прокуроров, детективами НАБУ в установленном законом порядке сообщено о подозрении экс-депутату по ч.3 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.3 ст.209 , ч.3 ст.27, ч.1 ст.366 УК Украины", - сказано в сообщении.

Ведомство указывает, что в ходе расследования собраны доказательства, которые дают достаточные основания полагать, что бывший нардеп Березкин как бенефициар группы компаний "Креатив" в конце 2013 – начале 2014 годов "организовал завладение средствами государственного банка АО "Ощадбанк" в сумме 20 млн. долларов США, привлекая к таким действиям других лиц, в том числе служащих банковского учреждения".

"Завладение средствами осуществлено по предварительному сговору группой лиц под видом выдачи кредита, хотя достаточного обеспечения для его получения в банк предоставлено не было", - сообщает САП.

Средства после их получения на счет одной из компаний группы "Креатив" были легализованы путем перечисления на счета иностранных компаний.

"В дальнейшем компаниями оффшорных юрисдикций за счет полученных в качестве кредита средств АО" Ощадбанк "приобретено активы в г. Одессе и на Черноморском побережье, после чего их корпоративные права были переданы детям екснардепа", - сообщают в САП.

Напомним: