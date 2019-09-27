Українські правоохоронці почали розслідування через обшук у Криму

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П'ятниця, 27 вересня 2019, 19:01

Українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження через обшуки, які окупанти провели у кримськотатарського активіста у п'ятницю, 27 вересня.

Джерело: Телеграм-канал прокуратури Автономної республіки Крим

Дослівно: "Під процесуальним керівництвом прокуратури автономії, Головним управлінням Національної поліції в АР Крим відкрито кримінальне провадження за фактом порушення недоторканності житла (ч.2 ст. 162 КК України)".

 

Що було раніше: У п'ятницю, 27 вересня, російські силовики провели обшук у кримськотатарського активіста Ільвера Аметова в окупованому Судаку.

Аметов – глава Судакського регіонального меджлісу і ветеран кримськотатарського руху. У 2013 році чоловік відкрив музей кримськотатарського народу у дворі свого будинку.

Окупанти вже проводили обшуки у Аметова у 2015 та 2017 роках. Два з половиною роки тому силовики побили і відвезли в невідомому напрямку сина кримскотатрского активіста.

Передісторія:

  • Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи у березні 2019 року звернулася до генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда та президента ПАРЄ Ліліан Марі Паск‘є у зв’язку із обшуками ФСБ в Криму.
  • 27 березня в анексованому Криму російські силовики провели щонайменше 25 обшуків у домівках кримськотатарських активістів нібито у справі "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі".
  • Щонайменше 20 осіб затримали, включно з тими, хто прийшов підтримати обшукуваних.
  • Європейський Союз закликав Росію припинити свавільні обшуки у будинках кримських татар та гарантувати дотримання усіх основоположних прав на території незаконно анексованого півострова.

Українська правда

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Теми: Крим Росія анексія


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