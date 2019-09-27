Українські правоохоронці почали розслідування через обшук у Криму

Українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження через обшуки, які окупанти провели у кримськотатарського активіста у п'ятницю, 27 вересня.

Джерело: Телеграм-канал прокуратури Автономної республіки Крим

Дослівно: "Під процесуальним керівництвом прокуратури автономії, Головним управлінням Національної поліції в АР Крим відкрито кримінальне провадження за фактом порушення недоторканності житла (ч.2 ст. 162 КК України)".

Що було раніше: У п'ятницю, 27 вересня, російські силовики провели обшук у кримськотатарського активіста Ільвера Аметова в окупованому Судаку.

Аметов – глава Судакського регіонального меджлісу і ветеран кримськотатарського руху. У 2013 році чоловік відкрив музей кримськотатарського народу у дворі свого будинку.

Окупанти вже проводили обшуки у Аметова у 2015 та 2017 роках. Два з половиною роки тому силовики побили і відвезли в невідомому напрямку сина кримскотатрского активіста.

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