Українські правоохоронці почали розслідування через обшук у Криму
Українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження через обшуки, які окупанти провели у кримськотатарського активіста у п'ятницю, 27 вересня.
Джерело: Телеграм-канал прокуратури Автономної республіки Крим
Дослівно: "Під процесуальним керівництвом прокуратури автономії, Головним управлінням Національної поліції в АР Крим відкрито кримінальне провадження за фактом порушення недоторканності житла (ч.2 ст. 162 КК України)".
Що було раніше: У п'ятницю, 27 вересня, російські силовики провели обшук у кримськотатарського активіста Ільвера Аметова в окупованому Судаку.
Аметов – глава Судакського регіонального меджлісу і ветеран кримськотатарського руху. У 2013 році чоловік відкрив музей кримськотатарського народу у дворі свого будинку.
Окупанти вже проводили обшуки у Аметова у 2015 та 2017 роках. Два з половиною роки тому силовики побили і відвезли в невідомому напрямку сина кримскотатрского активіста.
Передісторія:
- Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи у березні 2019 року звернулася до генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда та президента ПАРЄ Ліліан Марі Паск‘є у зв’язку із обшуками ФСБ в Криму.
- 27 березня в анексованому Криму російські силовики провели щонайменше 25 обшуків у домівках кримськотатарських активістів нібито у справі "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі".
- Щонайменше 20 осіб затримали, включно з тими, хто прийшов підтримати обшукуваних.
- Європейський Союз закликав Росію припинити свавільні обшуки у будинках кримських татар та гарантувати дотримання усіх основоположних прав на території незаконно анексованого півострова.