Украинские правоохранители начали расследование из-за обыска в Крыму

Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство из-за обысков у крымскотатарского активиста в пятницу, 27 сентября.

Источник: Телеграмм-канал прокуратуры Автономной республики Крым

Дословно: "Под процессуальным руководством прокуратуры автономии, Главным управлением Национальной полиции в АР Крым открыто уголовное производство по факту нарушения неприкосновенности жилища (ч.2 ст. 162 УК Украины)".

Что было ранее: В пятницу, 27 сентября, российские силовики провели обыск у крымскотатарского активиста Ильвера Аметова в оккупированном Судаке.

Аметов – глава Судакского регионального меджлиса и ветеран крымскотатарского движения. В 2013 году мужчина открыл музей крымскотатарского народа во дворе своего дома.

Оккупанты уже проводили обыски у Аметова в 2015 и 2017 годах. Два с половиной года назад силовики избили и увезли в неизвестном направлении сына крымскотатрского активиста.

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