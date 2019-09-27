Украинские правоохранители начали расследование из-за обыска в Крыму

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Пятница, 27 сентября 2019, 19:01

Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство из-за обысков у крымскотатарского активиста в пятницу, 27 сентября.

Источник: Телеграмм-канал прокуратуры Автономной республики Крым

Дословно: "Под процессуальным руководством прокуратуры автономии, Главным управлением Национальной полиции в АР Крым открыто уголовное производство по факту нарушения неприкосновенности жилища (ч.2 ст. 162 УК Украины)".

 

Что было ранее: В пятницу, 27 сентября, российские силовики провели обыск у крымскотатарского активиста Ильвера Аметова в оккупированном Судаке.

Аметов – глава Судакского регионального меджлиса и ветеран крымскотатарского движения. В 2013 году мужчина открыл музей крымскотатарского народа во дворе своего дома.

Оккупанты уже проводили обыски у Аметова в 2015 и 2017 годах. Два с половиной года назад силовики избили и увезли в неизвестном направлении сына крымскотатрского активиста.

Предыстория:

  • Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы в марте 2019 обратилась к генеральному секретарю Совета Европы Турбйорну Ягланду и президента ПАСЕ Лилиан Мари Паскье в связи с обысками ФСБ в Крыму.
  • 27 марта в аннексированном Крыму российские силовики провели не менее 25 обысков в домах крымскотатарских активистов якобы по делу "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".
  • По меньшей мере 20 человек задержали, включая те, кто пришел поддержать обыскиваемых.
  • Европейский Союз призвал Россию прекратить произвольные обыски в домах крымских татар и гарантировать соблюдение основополагающих прав на территории незаконно аннексированного полуострова.

Украинская правда

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Темы: Крым Росcия аннексия


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