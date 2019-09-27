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За добу на Донбасі 14 ворожих обстрілів, один поранений

П'ятниця, 27 вересня 2019, 20:18

27 вересня Збройні формування Російської Федерації та її найманці 14 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, поранивши одного українського військовослужбовця.

Джерело: ООС

Деталі: Стріляли з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Окупанти відкривали вогонь тричі по околицях Водяного, також у районі Богданівки, Калинівки, Новозванівки, Авдіївки, Травневого, Луганського та Новолуганського.

Убік Південного бойовики стріляли, зокрема, з протитанкового ракетного комплексу.

Унаслідок ворожого обстрілу один військовий Об'єднаних сил отримав поранення.

26 вересня бойовики 23 рази порушили режим припинення вогню. 

Під обстрілами один український військовий отримав поранення.

Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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