За добу на Донбасі 14 ворожих обстрілів, один поранений
П'ятниця, 27 вересня 2019, 20:18
27 вересня Збройні формування Російської Федерації та її найманці 14 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, поранивши одного українського військовослужбовця.
Джерело: ООС
Деталі: Стріляли з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Окупанти відкривали вогонь тричі по околицях Водяного, також у районі Богданівки, Калинівки, Новозванівки, Авдіївки, Травневого, Луганського та Новолуганського.
Убік Південного бойовики стріляли, зокрема, з протитанкового ракетного комплексу.
Унаслідок ворожого обстрілу один військовий Об'єднаних сил отримав поранення.
26 вересня бойовики 23 рази порушили режим припинення вогню.
Під обстрілами один український військовий отримав поранення.