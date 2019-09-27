За добу на Донбасі 14 ворожих обстрілів, один поранений
27 вересня Збройні формування Російської Федерації та її найманці 14 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, поранивши одного українського військовослужбовця.
Джерело: ООС
Деталі: Стріляли з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Окупанти відкривали вогонь тричі по околицях Водяного, також у районі Богданівки, Калинівки, Новозванівки, Авдіївки, Травневого, Луганського та Новолуганського.
Убік Південного бойовики стріляли, зокрема, з протитанкового ракетного комплексу.
Унаслідок ворожого обстрілу один військовий Об'єднаних сил отримав поранення.
26 вересня бойовики 23 рази порушили режим припинення вогню.
Під обстрілами один український військовий отримав поранення.
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