За сутки на Донбассе 14 вражеских обстрелов, один раненый

27 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз обстреляли позиции Объединенных сил, ранив одного украинского военнослужащего.

Источник: ООС

Детали: Стреляли из минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Оккупанты открывали огонь трижды по окрестностям Водяного, также в районе Богдановки, Калиновки, Новозвановки, Авдеевки, Майского, Луганского и Новолуганского.

В сторону Южного боевики стреляли, в частности, из противотанкового ракетного комплекса.

В результате вражеского обстрела один военный Объединенных сил получил ранение.

26 сентября боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня.

Под обстрелами один украинский военный получил ранение.