За сутки на Донбассе 14 вражеских обстрелов, один раненый
Пятница, 27 сентября 2019, 20:18
27 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз обстреляли позиции Объединенных сил, ранив одного украинского военнослужащего.
Источник: ООС
Детали: Стреляли из минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Оккупанты открывали огонь трижды по окрестностям Водяного, также в районе Богдановки, Калиновки, Новозвановки, Авдеевки, Майского, Луганского и Новолуганского.
В сторону Южного боевики стреляли, в частности, из противотанкового ракетного комплекса.
В результате вражеского обстрела один военный Объединенных сил получил ранение.
26 сентября боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня.
Под обстрелами один украинский военный получил ранение.
Украинская правда