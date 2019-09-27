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"Укроборонпром" повернув контроль над "Укрспецекспортом"

П'ятниця, 27 вересня 2019, 22:03
Укроборонпром повернув контроль над Укрспецекспортом

Державний концерн "Укроборонпром" повернув собі контроль над державною компанією "Укрспецекспорт", що входить до його складу.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заступника гендиректора "Укроборонпрому" з питань трансформацій Романа Бондаря

Дослівно Бондар: "Сьогодні повернули контроль над найбільшим експортером - компанією Укрспецекспорт. У сім'ю. Адже дика жерсть - одна частина компанії рейдерить іншу".

У самому "Укроборонпромі" повідомили, що керівництво підписало наказ про скасування нової редакції статуту "Укрспецекспорту".

Іншим наказом в компанії розпочато внутрішнє розслідування для з'ясування всіх обставин його зміни.

Передісторія:

  • 4 вересня стало відомо, що генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Павло Букін затвердив новий статут ДК "Укрспецекспорт", згідно з яким позбавив "Укроборонпром" контролю над компанією.
  • Як стверджували ЗМІ, правки до статуту, які затвердив Букін, максимально розширювали повноваження керівництва "Укрспецекспорту" і позбавляли "Укроборонпром" функції регулятора цієї компанії.
  • Букін керував "Укрспецекспортом" у 2015-2018 роках. У ці роки підприємство за завищеною в рази ціною закупало російські деталі для військової техніки.
  • 5 вересня гендиректор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус доручив розслідувати підписання Букіним наказу про зміну статуту ДК "Укрспецекспорт".

Знати більше: Війна і бізнес. Як друзі Порошенка контролюють мільярдні замовлення Укроборонпрому. Частина 1

Війна і бізнес. Укроборонпром та його золотий менеджер. Частина 2

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Теми: УкроборонпромУкрспецекспорт
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