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"Укроборонпром" вернул контроль над "Укрспецэкспортом"

Пятница, 27 сентября 2019, 22:03
Укроборонпром вернул контроль над Укрспецэкспортом

Государственный концерн "Укроборонпром" вернул себе контроль над государственной компанией "Укрспецэкспорт", что входит в его состав.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на замгендиректора "Укроборонпрома" по вопросам трансформаций Романа Бондаря

Дословно Бондарь: "Сегодня вернули контроль над крупнейшим экспортером - компанией Укрспецэкспорт. В семью. Дикая жесть ведь - одна часть компании рейдерит другую".

В самом "Укроборонпроме" сообщили, что руководство подписало приказ об отмене новой редакции устава "Укрспецэкспорта".

Другим приказом в компании начато внутреннее расследование для выяснения всех обстоятельств его изменения.

Предыстория:

  • 4 сентября стало известно, что генеральный директор госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин утвердил новый устав ГК "Укрспецэкспорт", согласно которому лишил "Укроборонпром" контроля над компанией.
  • Как утверждали СМИ, поправки в устав, которые утвердил Букин, максимально расширяли полномочия руководства "Укрспецэкспорта" и лишали "Укроборонпром" функции регулятора этой компании.
  • Букин руководил "Укрспецэкспортом" в 2015-2018 годах. В эти годы предприятие по завышенной в разы цене закупало российские детали для военной техники.
  • 5 сентября гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичюс поручил расследовать подписание Букиным приказа об изменении устава ГК "Укрспецэкспорт".

Знать больше: Война и бизнес. Как друзья Порошенко контролируют миллиардные заказы Укроборонпрома. Часть 1

Война и бизнес. Укроборонпром и его золотой менеджер. Часть 2

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Темы: УкроборонпромУкрспецэкспорт
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