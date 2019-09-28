Я би хотів, щоб Путін відповів в Гаазі – Сенцов

Звільнений з ув'язнення в Росії український режисер Олег Сенцов заявив, що справедливо було б покарати президента РФ Володимира Путіна за здійснені ними злочини, зокрема проти України.

Джерело: інтерв’ю Сенцова виданню "Deutsche Welle"

Деталі: Режисер вважає, що Путін має відповісти за злочини проти України, Грузії, Молдови та Росії. Зокрема президент Росії має понести покарання за збиття малайзійського "Боїнга" МН17 та за загибель 13 тисяч українських військових на Донбасі.

Дослівно: "Я би хотів, що б він відповів в суді в Гаазі."

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