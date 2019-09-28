Я би хотів, щоб Путін відповів в Гаазі – Сенцов
Субота, 28 вересня 2019, 00:27
Звільнений з ув'язнення в Росії український режисер Олег Сенцов заявив, що справедливо було б покарати президента РФ Володимира Путіна за здійснені ними злочини, зокрема проти України.
Джерело: інтерв’ю Сенцова виданню "Deutsche Welle"
Деталі: Режисер вважає, що Путін має відповісти за злочини проти України, Грузії, Молдови та Росії. Зокрема президент Росії має понести покарання за збиття малайзійського "Боїнга" МН17 та за загибель 13 тисяч українських військових на Донбасі.
Дослівно: "Я би хотів, що б він відповів в суді в Гаазі."
Передісторія:
- 7 вересня 2019 року відбувсяобмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 на 35". Зокрема, Москва видала Києву і політв’язнів Сенцова та Кольченка.
- 10 травня 2014 року російські окупанти АРК затримали кримського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка й звинуватили їх у підготовці терактів. Кримчани заперечували звинувачення.
- 25 серпня 2015 року Північно-Кавказький військовий суд Ростовазасудив Сенцова до 20 років позбавлення волі, а Кольченка до 10 років в’язниці.
- У травні 2018 рокув колонії міста Лабитнангі Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх політичних в'язнів Кремля. Він відмовлявся від прийому їжі 145 днів і припинив голодування з 6 жовтня через загрозу примусового годування.
Українська правда