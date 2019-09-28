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Я бы хотел, чтобы Путин ответил в Гааге – Сенцов

Суббота, 28 сентября 2019, 00:27

Освобожденный из заключения в России украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что справедливо было бы наказать президента РФ Владимира Путина за совершенные ими преступления, в частности против Украины.

Источник: интервью Сенцова изданию "Deutsche Welle"

Детали: Режиссер считает, что Путин должен ответить за преступления против Украины, Грузии, Молдовы и России. В частности, президент России должен понести наказание крушение малайзийского "Боинга" МН17 и за гибель 13 000 украинских военных на Донбассе.

Дословно: "Я бы хотел, что бы он ответил в суде в Гааге."

Предыстория:

  • 7 сентября 2019 года состоялсяобмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35". В частности, Москва выдала Киеву политзаключенных Сенцова и Кольченко.
  • 10 мая 2014 года российские оккупанты РАК задержали крымского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко и обвинили их в подготовке терактов. Крымчане отрицали обвинения.
  • 25 августа 2015 года Северо-Кавказский военный суд Ростоваприговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы, а Кольченко к 10 годам тюрьмы.
  • В мае 2018 годав колонии города Лабытнанги Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политических заключенных Кремля. Он отказывался от приема пищи 145 дней и прекратил голодовку с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.

Украинская правда
Темы: СенцовполитзаключенныеПутинпленныеДонбасс
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