Я бы хотел, чтобы Путин ответил в Гааге – Сенцов

Освобожденный из заключения в России украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что справедливо было бы наказать президента РФ Владимира Путина за совершенные ими преступления, в частности против Украины.

Источник: интервью Сенцова изданию "Deutsche Welle"

Детали: Режиссер считает, что Путин должен ответить за преступления против Украины, Грузии, Молдовы и России. В частности, президент России должен понести наказание крушение малайзийского "Боинга" МН17 и за гибель 13 000 украинских военных на Донбассе.

Дословно: "Я бы хотел, что бы он ответил в суде в Гааге."

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