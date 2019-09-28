Стефанчук говорит, что "турборежим" Рады скоро закончится

Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что на следующей неделе парламент может перейти в нормальный режим рассмотрения законов.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: По словам Стефанчука, партия "Слуга народа" сразу предупреждала коллег по парламенту о планах принять в ускоренном режиме подготовлен пакет законопроектов, необходимых для перезапуска власти и развития экономики.

Также он добавил, что на следующей неделе Рада планирует рассмотреть законопроекты об уголовной ответственности за незаконное обогащение и о обличителей коррупции.

Прямая речь: "Думаю, на следующей неделе мы будем стараться завершить "турборежим" и перейти в нормальный режим работы", – передает "Интерфакс" с ссылкой на эфир телеканала "Интер".

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Напомним: