Стефанчук говорит, что "турборежим" Рады скоро закончится
Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что на следующей неделе парламент может перейти в нормальный режим рассмотрения законов.
Источник: "Интерфакс-Украина"
Детали: По словам Стефанчука, партия "Слуга народа" сразу предупреждала коллег по парламенту о планах принять в ускоренном режиме подготовлен пакет законопроектов, необходимых для перезапуска власти и развития экономики.
Также он добавил, что на следующей неделе Рада планирует рассмотреть законопроекты об уголовной ответственности за незаконное обогащение и о обличителей коррупции.
Прямая речь: "Думаю, на следующей неделе мы будем стараться завершить "турборежим" и перейти в нормальный режим работы", – передает "Интерфакс" с ссылкой на эфир телеканала "Интер".
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Напомним:
- 9 сентября Верховная Рада решила работать в сессионном режиме 2 недели подряд.
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