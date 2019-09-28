Лавров прокоментував участь Росії у скандалі навколо президентів США і України

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Субота, 28 вересня 2019, 06:42

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає "параноєю" заяви про російський слід у скандалі навколо телефонної розмови президента США Дональда Трампа із українським колегою Володимиром Зеленським.

Джерело: "Голос Америки"

Деталі: На пресконференції в ООН Лавров заявив, що скандал,який виник після публікації стенограми розмови Трампа і Зеленського є "роздутим".

Нагадаємо:

  • Спікер палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, яка розпочала процедуру імпічменту американського президента, припустила, що до скандалу з розмовою Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським може бути причетна Росія.

Передісторія: 

  • 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.
  • З тексту розмови випливає, що Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського розпочати розслідування проти політичного опонента колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
  • Зеленський публічно заперечує, що президент США чинив на нього тиск.  "На мене ніхто не тиснув", - заявив він журналістам під час зустрічі з Трампом в Нью-Йорку.

Українська правда

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Теми: Лавров Трамп Зеленський імпічмент


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