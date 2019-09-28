Лавров прокоментував участь Росії у скандалі навколо президентів США і України
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає "параноєю" заяви про російський слід у скандалі навколо телефонної розмови президента США Дональда Трампа із українським колегою Володимиром Зеленським.
Джерело: "Голос Америки"
Деталі: На пресконференції в ООН Лавров заявив, що скандал,який виник після публікації стенограми розмови Трампа і Зеленського є "роздутим".
Нагадаємо:
- Спікер палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, яка розпочала процедуру імпічменту американського президента, припустила, що до скандалу з розмовою Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським може бути причетна Росія.
Передісторія:
- 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.
- З тексту розмови випливає, що Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського розпочати розслідування проти політичного опонента колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
- Зеленський публічно заперечує, що президент США чинив на нього тиск. "На мене ніхто не тиснув", - заявив він журналістам під час зустрічі з Трампом в Нью-Йорку.
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