Лавров прокоментував участь Росії у скандалі навколо президентів США і України

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає "параноєю" заяви про російський слід у скандалі навколо телефонної розмови президента США Дональда Трампа із українським колегою Володимиром Зеленським.

Джерело: "Голос Америки"

Деталі: На пресконференції в ООН Лавров заявив, що скандал,який виник після публікації стенограми розмови Трампа і Зеленського є "роздутим".

Нагадаємо:

Спікер палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, яка розпочала процедуру імпічменту американського президента, припустила, що до скандалу з розмовою Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським може бути причетна Росія.

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