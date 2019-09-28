Лавров прокомментировал участие России в скандале вокруг президентов США и Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает "паранойей" заявления о российском следе в скандале вокруг телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Источник: "Голос Америки"

Детали: На пресс-конференции в ООН Лавров заявил, что скандал, возникший после публикации стенограммы разговора Трампа и Зеленского "раздут".

Напомним: