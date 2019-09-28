Лавров прокомментировал участие России в скандале вокруг президентов США и Украины

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Суббота, 28 сентября 2019, 06:42

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает "паранойей" заявления о российском следе в скандале вокруг телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Источник: "Голос Америки"

Детали: На пресс-конференции в ООН Лавров заявил, что скандал, возникший после публикации стенограммы разговора Трампа и Зеленского "раздут".

Напомним:

  • Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая начала процедуру импичмента американского президента, предположила, что к скандалу с разговором Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским может быть причастна Россия.

Украинская правда

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Темы: Лавров Трамп Зеленский импичмент


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