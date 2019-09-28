Лавров прокомментировал участие России в скандале вокруг президентов США и Украины
Суббота, 28 сентября 2019, 06:42
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает "паранойей" заявления о российском следе в скандале вокруг телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Источник: "Голос Америки"
Детали: На пресс-конференции в ООН Лавров заявил, что скандал, возникший после публикации стенограммы разговора Трампа и Зеленского "раздут".
Напомним:
- Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая начала процедуру импичмента американского президента, предположила, что к скандалу с разговором Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским может быть причастна Россия.
Предыстория:
- 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
- Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
- Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.
Украинская правда