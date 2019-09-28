Лавров прокомментировал участие России в скандале вокруг президентов США и Украины
168 просмотров
Суббота, 28 сентября 2019, 06:42
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает "паранойей" заявления о российском следе в скандале вокруг телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Источник: "Голос Америки"
Детали: На пресс-конференции в ООН Лавров заявил, что скандал, возникший после публикации стенограммы разговора Трампа и Зеленского "раздут".
Напомним:
- Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая начала процедуру импичмента американского президента, предположила, что к скандалу с разговором Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским может быть причастна Россия.
Украинская правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua