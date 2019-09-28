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ООС: Стало відомо ім'я загиблого бійця

Субота, 28 вересня 2019, 11:42

У зоні проведення Операції об'єднаних сил внаслідок ворожого обстрілу 27 вересня загинув 38-річний Олександр Марків.

Джерело: МВС України, прес-центр ОС

Деталі: За даними МВС, старший лейтенант Марків отримав кульове поранення у обличчя внаслідок обстрілу, який бойовики здійснили близько 17:00 у п'ятницю.

У ході операції близько 19:30 Олександр помер.

Обставини з’ясовуються робочою групою військової служби правопорядку ЗС України.

 

За даними штабу ОС, 27 вересня бойовики здійснили 24 обстріли, внаслідок чого один військовослужбовець отримав смертельне поранення. 

Противник вів вогонь по українських позиціях із забороненої Мінськими угодами зброї: мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Також найманці застосовували озброєння БМП, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. 

Українська правда

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Теми: ООСДонбасжертвиМінські угоди
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