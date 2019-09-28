ООС: Стало известно имя погибшего бойца

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Суббота, 28 сентября 2019, 11:42

В зоне проведения Операции объединенных сил в результате вражеского обстрела 27 сентября погиб 38-летний Александр Маркив.

Источник: МВД Украины, пресс-центр ОС

Детали: По данным МВД, старший лейтенант Маркив получил пулевое ранение в лицо в результате обстрела, который боевики совершили около 17:00 в пятницу.

В ходе операции около 19:30 Александр скончался.

Обстоятельства выясняются рабочей группой военной службы правопорядка ВС Украины.

 

По данным штаба ОС, 27 сентября боевики совершили 24 обстрела, в результате чего один военнослужащий получил смертельное ранение.

Противник вел огонь по украинским позициям с запрещенного Минского соглашениями оружия: минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также наемники применяли вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Украинская правда

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Темы: ООС Донбасс жертвы Минские соглашения


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