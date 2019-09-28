Трампа вимагають притягнути до відповідальності за "тиск" у розмові із Зеленським
Понад 300 колишніх співробітників американських спецслужб звернулися до Конгресу з відкритим листом з вимогою притягнути президента США Дональда Трампа до відповідальності за "тиск на іноземного лідера" під час розмови з Володимиром Зеленським та "недобросовісне зловживання владою".
Джерело: CBS News
Деталі: У листі зазначається, що під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським Трамп "чинив тиск на іноземного лідера" з метою почати розслідування щодо його політичного суперника - Джо Байдена.
У відкритому листі колишні співробітники спецслужб заявляють, що дії Трампа викликають "серйозне занепокоєння щодо національної безпеки".
"Президент Трамп, очевидно, використовував владу і ресурси найвищого поста у країні, щоб отримати додаткове іноземне втручання у наші демократичні процеси. Це було б недобросовісним зловживанням владою. Це також представляло б спробу підпорядкувати національні інтереси Америки особистим політичним інтересам президента", - заявили учасники групи National Security Action.
Автори листа припускають, що будь-які спроби перешкодити інтересам США на світовій арені, засновані на особистій вигоді, "можуть зробити країну більш вразливою перед загрозами", і заявили, що зовнішня політика Америки "може бути небезпечно спотвореною через задоволення інтересів однієї людини".
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Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови
Нагадаємо:
- Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.
- У розмові Трамп нагадує Зеленському, що Джо Байден як віце-президент США у 2016 році лобіював звільнення генпрокурора України Віктора Шокіна.
- Чиновники Білого дому намагалися закрити доступ до стенограми телефонної розмови Трампа з Зеленським.
- Спікер Палати представників Ненсі Пелосі зробила офіційну заяву про ініціювання процедури імпічменту президента США Дональда Трампа.
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