Трампа требуют привлечь к ответственности за "давление" в разговоре с Зеленским

Более 300 бывших сотрудников американских спецслужб обратились к Конгрессу с открытым письмом с требованием привлечь президента США Дональда Трампа к ответственности.

Источник: CBS News

Детали: В письме отмечается, что в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп "оказал давление на иностранного лидера" с целью начать расследование в отношении его политического противника - Джо Байдена.

В открытом письме бывшие сотрудники системы нацбезопасности заявляют, что действия Трампа вызывают "серьезное беспокойство о национальной безопасности".

"Президент Трамп, по-видимому, использовал власть и ресурсы самого высокого поста в стране, чтобы осуществить дополнительное иностранное вмешательство в наши демократические процессы. Это было бы недобросовестным злоупотреблением властью. Это также представляло бы попытку подчинить национальные интересы Америки личным политическим интересам президента", - заявили участники группы National Security Action.

Авторы письма озвучили предположение, что любые попытки помешать интересам США на мировой арене, основанные на личной выгоде, "могут сделать страну более уязвимой перед угрозами", и заявили, что внешняя политика Америки "может быть опасно искажена из-за удовлетворения интересов одного человека".

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