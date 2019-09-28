Трампа требуют привлечь к ответственности за "давление" в разговоре с Зеленским

62 просмотра
Суббота, 28 сентября 2019, 17:05

Более 300 бывших сотрудников американских спецслужб обратились к Конгрессу с открытым письмом с требованием привлечь президента США Дональда Трампа к ответственности.

Источник: CBS News 

Детали: В письме отмечается, что в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп "оказал давление на иностранного лидера" с целью начать расследование в отношении его политического противника - Джо Байдена. 

В открытом письме бывшие сотрудники системы нацбезопасности заявляют, что действия Трампа  вызывают "серьезное беспокойство о национальной безопасности".

"Президент Трамп, по-видимому, использовал власть и ресурсы самого высокого поста в стране, чтобы осуществить дополнительное иностранное вмешательство в наши демократические процессы. Это было бы недобросовестным злоупотреблением властью. Это также представляло бы попытку подчинить национальные интересы Америки личным политическим интересам президента", - заявили участники группы National Security Action. 

Авторы письма озвучили предположение, что любые попытки помешать интересам США на мировой арене, основанные на личной выгоде, "могут сделать страну более уязвимой перед угрозами", и заявили, что внешняя политика Америки "может быть опасно искажена из-за удовлетворения интересов одного человека". 

Узнать больше: 

Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения выдвинули Дональду Трампу

Байден, Злочевский и Манафорт. Как древняя украинская история может погубить Трампа

Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст беседы

Напомним: 

  • Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начата процедура импичмента американского лидера.
  • В разговоре Трамп напоминает Зеленскому, как Джо Байден, как вице-президент США, в 2016 году лоббировал увольнение генпрокурора Украины Виктора Шокина.
  • Чиновники Белого дома пытались закрыть доступ к стенограмме телефонного разговора Трампа с Зеленским. 
  • Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сделала официальное заявление об инициировании процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: США Трамп Зеленский виборы


powered by lun.ua
Материалы по теме
Данилюк о Волкере: Настоящий друг Украины 28 сентября 2019, 16:58
Белый дом ограничивал доступ к разговорам Трампа с Путиным - СМИ 28 сентября 2019, 13:15
Госдеп обязали предоставить документы о сотрудничестве с Украиной 28 сентября 2019, 12:19
Все новости
Главные новости
В Атлантическом океане исчезло судно с украинцами
Зеленский уволил Демчину "в запас"
Функции налоговой милиции оставили в ГФС
Маршрутка не разминулась с грузовиком: Данные о пострадавших различаются
Все новости
исследование

Красное вино может быть полезным для кишечника

психология

13 иллюстраций, которые показывают, что с обществом не все гладко

success story

9 ошибок, допускаемых в течение первых 10 минут рабочего дня

Поиск по сайту
Архив
Весь архів