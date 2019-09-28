Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трампа требуют привлечь к ответственности за "давление" в разговоре с Зеленским

Суббота, 28 сентября 2019, 17:05

Более 300 бывших сотрудников американских спецслужб обратились к Конгрессу с открытым письмом с требованием привлечь президента США Дональда Трампа к ответственности за "давление на иностранного лидера" во время разговора с Владимиром Зеленским и "недобросовестное злоупотребление властью".

Источник: CBS News 

Детали: В письме отмечается, что в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп "оказал давление на иностранного лидера" с целью начать расследование в отношении его политического противника - Джо Байдена. 

В открытом письме бывшие сотрудники спецслужб заявляют, что действия Трампа  вызывают "серьезное беспокойство о национальной безопасности".

"Президент Трамп, по-видимому, использовал власть и ресурсы самого высокого поста в стране, чтобы осуществить дополнительное иностранное вмешательство в наши демократические процессы. Это было бы недобросовестным злоупотреблением властью. Это также представляло бы попытку подчинить национальные интересы Америки личным политическим интересам президента", - заявили участники группы National Security Action. 

Авторы письма озвучили предположение, что любые попытки помешать интересам США на мировой арене, основанные на личной выгоде, "могут сделать страну более уязвимой перед угрозами", и заявили, что внешняя политика Америки "может быть опасно искажена из-за удовлетворения интересов одного человека". 

Узнать больше: 

Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения выдвинули Дональду Трампу

Байден, Злочевский и Манафорт. Как древняя украинская история может погубить Трампа

Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст беседы

Напомним: 

  • Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начата процедура импичмента американского лидера.
  • В разговоре Трамп напоминает Зеленскому, как Джо Байден, как вице-президент США, в 2016 году лоббировал увольнение генпрокурора Украины Виктора Шокина.
  • Чиновники Белого дома пытались закрыть доступ к стенограмме телефонного разговора Трампа с Зеленским. 
  • Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сделала официальное заявление об инициировании процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Украинская правда
Темы: СШАТрампЗеленскийвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСемеро подростков избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Все новости...
США
Палата представителей США согласовала бюджет с $300 млн для Украины
Эстония экстрадировала в США российского контрабандиста западного оружия
Когда Украина применит кассетные снаряды: в США говорят, что РФ узнает об этом первой
Последние новости
13:20
фото, видеоСемеро подростков избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
Все новости...
Реклама: