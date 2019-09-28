Трампа требуют привлечь к ответственности за "давление" в разговоре с Зеленским
Более 300 бывших сотрудников американских спецслужб обратились к Конгрессу с открытым письмом с требованием привлечь президента США Дональда Трампа к ответственности.
Источник: CBS News
Детали: В письме отмечается, что в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп "оказал давление на иностранного лидера" с целью начать расследование в отношении его политического противника - Джо Байдена.
В открытом письме бывшие сотрудники системы нацбезопасности заявляют, что действия Трампа вызывают "серьезное беспокойство о национальной безопасности".
"Президент Трамп, по-видимому, использовал власть и ресурсы самого высокого поста в стране, чтобы осуществить дополнительное иностранное вмешательство в наши демократические процессы. Это было бы недобросовестным злоупотреблением властью. Это также представляло бы попытку подчинить национальные интересы Америки личным политическим интересам президента", - заявили участники группы National Security Action.
Авторы письма озвучили предположение, что любые попытки помешать интересам США на мировой арене, основанные на личной выгоде, "могут сделать страну более уязвимой перед угрозами", и заявили, что внешняя политика Америки "может быть опасно искажена из-за удовлетворения интересов одного человека".
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Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст беседы
Напомним:
- Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начата процедура импичмента американского лидера.
- В разговоре Трамп напоминает Зеленскому, как Джо Байден, как вице-президент США, в 2016 году лоббировал увольнение генпрокурора Украины Виктора Шокина.
- Чиновники Белого дома пытались закрыть доступ к стенограмме телефонного разговора Трампа с Зеленским.
- Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сделала официальное заявление об инициировании процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
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