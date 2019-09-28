ООС: 17 обстрілів, без втрат

У суботу на Донбасі зафіксовано 17 ворожих обстрілів, постраждалих серед українських військових немає.

Джерело: прес-центр Операції об'єднаних сил

Дослівно: "Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї".

Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил: двічі неподалік Мар’їнки з напрямку Трудівського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; двічі поблизу Лебединського з напрямку Саханки – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї; двічі поблизу Павлополя з напрямку Набережного – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї; двічі неподалік Водяного з напрямків Пікузів та Ужівки – з гранатометів різних систем.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил: чотири рази поблизу Новолуганського з напрямку Доломітного – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї; неподалік Новотошківського з напрямку Голубівського – з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї; поблизу станції Кіндрашівська з напрямку Красного Яра – з міномета калібру 82 мм; двічі неподалік Новгородського з напрямку Залізної Балки – з міномета 120 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу Троїцького з напрямку Калинового – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.