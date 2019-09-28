Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ООС: 17 обстрілів, без втрат

Субота, 28 вересня 2019, 20:01

У суботу на Донбасі зафіксовано 17 ворожих обстрілів, постраждалих серед українських військових немає.

Джерело: прес-центр Операції об'єднаних сил

Дослівно: "Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї".

Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил: двічі неподалік Мар’їнки з напрямку Трудівського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; двічі поблизу Лебединського з напрямку Саханки – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї; двічі поблизу Павлополя з напрямку Набережного – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї; двічі неподалік Водяного з напрямків Пікузів та Ужівки – з гранатометів різних систем.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил: чотири рази поблизу Новолуганського з напрямку Доломітного – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї; неподалік Новотошківського з напрямку Голубівського – з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї; поблизу станції Кіндрашівська з напрямку Красного Яра – з міномета калібру 82 мм; двічі неподалік Новгородського з напрямку Залізної Балки – з міномета 120 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу Троїцького з напрямку Калинового – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
Об'єднані сили на Донбасі
Зеленський звільнив командувача об’єднаних сил
Об’єднані сили показали, як збивали російські гелікоптери у суботу
На Донбасі ЗСУ знищили понад 20 одиниць техніки і 30 окупантів
Останні новини
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:20
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
Усі новини...
Реклама: