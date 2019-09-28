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ООС: 17 обстрелов, без потерь

Суббота, 28 сентября 2019, 20:01

В субботу на Донбассе зафиксировано 17 вражеских обстрелов, пострадавших среди украинских военных нет.

Источник: пресс-центр Операции объединенных сил

Дословно: "На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия".

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил: дважды неподалеку Марьинки с направления Трудовское - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды вблизи Лебединского с направления Саханки - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; дважды вблизи Павлополя с направления Набережного - со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; дважды неподалеку Водяного с направлений Пикуз и Ужовки - из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил: четыре раза вблизи Новолуганского с направления Доломитного - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Новотошковского с направления Голубовского - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия; вблизи станции Кондрашевская с направления Красного Яра - из миномета калибра 82 мм; дважды неподалеку Новгородского с направления Железной Балки - из миномета 120 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Троицкого с направления Калинового - из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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