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Судновласник: судно, на якому були українці, затонуло

Субота, 28 вересня 2019, 23:02
Судновласник: судно, на якому були українці, затонуло
Bourbon Offshore

Компанія Bourbon Offshore, судновласник судна "Bourbon Rhode", підтвердила, що воно затонуло в Атлантичному океані.

Джерело: повідомлення на сайті Bourbon Offshore

Дослівно: "Підтверджено, що судно затонуло. Пошукова операція продовжується, погодні умови покращуються".

Деталі: У компанії підтвердили, що за допомогою літака Falcon 50, відправленого ВМС Франції, було виявлено рятувальний човен із 3 членами екіпажу затонулого судна. Зараз моряки перебувають під наглядом лікарів.

У прес-релізі від 26 вересня компанія повідомляла, що на борту судна "Bourbon Rhode", що йшло під прапором Люксембургу, перебувало 14 членів екіпажу, судно постраждало від урагану "Лоренцо" 4 категорії.

Що було раніше: У суботу МЗС України повідомило, що 26 вересня в Атлантичному океані внаслідок шторму зникло судно "Bourbon Rhode", серед членів екіпажу якого були громадяни України.

За даними джерел УП, на судні перебувало близько десятка українців.

Пізніше стало відомо, що було врятовано трьох членів екіпажу, двоє яких є громадянами України.

Українська правда

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Теми: морякиФранція
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