Судовладелец: судно, на котором были украинцы, затонуло

Компания Bourbon Offshore, судовладелец судна "Bourbon Rhode", подтвердила, что оно затонуло в Атлантическом океане.

Источник: сообщения на сайте Bourbon Offshore

Дословно: "Подтверждено, что судно затонуло. Поисковая операция продолжается, погодные условия улучшаются".

Детали: В компании подтвердили, что с помощью самолета Falcon 50, отправленного ВМС Франции, была обнаружена спасательная лодка с 3 членами экипажа затонувшего судна. Сейчас моряки находятся под наблюдением врачей.

В пресс-релизе от 26 сентября компания сообщала, что на борту судна "Bourbon Rhode", шедшего под флагом Люксембурга, находилось 14 членов экипажа, судно пострадало от урагана "Лоренцо" 4 категории.

Что было ранее: В субботу в МИД Украины сообщили, что 26 сентября в Атлантическом океане в результате шторма исчезло судно "Bourbon Rhode", среди членов экипажа которого были граждане Украины.

По данным источников УП, на судне находилось около десятка украинцев.

Позже стало известно, что были спасены три члена экипажа, из которых двое граждан Украины.