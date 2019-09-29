Трамп намагався шукати докази втручання України у вибори в США - NYT

Президент США Дональд Трамп і його особистий адвокат Руді Джуліані проводили стосовно України "тіньову зовнішню політику", яка розгорнулася довкола трьох виборів - президентських в Україні цього року та виборів у США 2016 та 2020 років.

Джерело: Публікація у The New York Times, повідомляє "Європейська правда".

Дослівно: "Незважаючи на висновки спецслужб США та Міністерства юстиції про те, що Росія несе відповідальність за втручання у вибори 2016 року, пан Трамп був схильний шукати докази того, що втручання пов'язане з Україною та ворожими до нього нього силами ... Він навіть зациклився на теорії змови, яка допускала, що там можуть бути зниклі електронні листи Гілларі Клінтон", - зазначає видання.

Інтерес Трампа включав діяльність Байденів - сина та батька - в Україні та оприлюдення під час кампанії 2016 року компрометуючих матеріалів про Пола Манафорта, голови кампанії Трампа.

За підтримки Трампа Джуліані намагався звинуватити Байдена у неправомірній діяльності, тоді як він та його колеги, які працювали з ним в Україні, переслідували власні особисті інтереси, пише видання.

Джуліані був переконаний, що матеріали про Манафорта були підроблені і поширені критиками Трампа з метою саботажу його виборчої кампанії, а пізніше використовувалися для стимулювання розслідування спецпрокурора Мюллера про втручання Росії у вибори 2016 року.

Видання нагадує, що Трамп під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським у липні просив його співпрацювати з міністром юстиції і генеральним прокурором США Вільямом Барром з низки питань.

"Серед них - непідтверджена конспірологічна теорія, згідно з якою Україна, а не Росія, стояла за викраденням електронного листування Національного комітету Демократичної партії США в 2016 році, а зниклі електронні листи Клінтон можуть перебувати на сервері в Україні", - зазначає видання.

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