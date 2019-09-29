У МЗС РФ заявили, що після публікації стенограми вести переговори з США небезпечно

На думку офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової, публікація стенограми телефонної розмови президентів США і України Дональда Трампа та Володимира Зеленського показала, що вести переговори з Вашингтоном небезпечно.

Джерело: Захарова в ефірі програми "Велика гра" на Першому каналі російського телебачення, пише ТАСС

Пряма мова: "Я згодна з багатьма оцінками, що це [публікація стенограми розмови Трампа і Зеленського], безумовно, змінює картину, і навіть не картину, а, напевно, форму відносин між державами, між країнами, між лідерами, між політиками.

Тому що тепер, ось уже як, напевно, третій день після цього скандалу, всі розуміють, що дзвонити у Вашингтон, вести переговори, зустрічатися – небезпечно".

Деталі: Захарова зазначила, що негативні наслідки від публікації Вашингтоном змісту переговорів лідерів двох держав "дуже значні".

Вона вважає, що публікація телефонної розмови може стати уроком українському лідеру і тим самим вплинути на ситуацію в Україні.

"Точно так само, як по клацанню, можуть просто злити всю політику українську, як це і було зроблено, – демократи ж. Тому що за цим стоять, звичайно, демократи, так само Україну як державу американський істеблішмент може злити рівно в той момент, коли це буде зручно і потрібно", – вважає офіційний представник МЗС РФ.

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