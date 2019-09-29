В МИД РФ заявили, что после публикации стенограммы вести переговоры с США опасно

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, публикация стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского показала, что вести переговоры с Вашингтоном опасно.

Источник: Захарова в эфире программы "Большая игра" на Первом канале, пишет ТАСС

Прямая речь: "Я согласна со многими оценками, что это [публикация стенограммы разговора Трампа и Зеленского], безусловно, меняет картину, и даже не картину, а, наверное, форму отношений между государствами, между странами, между лидерами, между политиками.

Потому что теперь, вот уже как, наверное, третий день после этого скандала, все понимают, что звонить в Вашингтон, вести переговоры, встречаться – опасно".

Детали: Захарова отметила, что негативные последствия от публикации Вашингтоном содержания переговоров лидеров двух государств "очень значительны".

Она считает, что публикация телефонного разговора может стать уроком украинскому лидеру и тем самым повлиять на ситуацию в стране.

"Вот точно так же, как по щелчку, могут просто слить всю политику украинскую, как это и было сделано, - демократы же. Потому что за этим стоят, конечно, демократы, вот точно так же Украину как государство американский истеблишмент может слить ровно в тот момент, когда это будет удобно и нужно", - считает официальный представитель МИД РФ.

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