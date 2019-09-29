В МИД РФ заявили, что после публикации стенограммы вести переговоры с США опасно
По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, публикация стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского показала, что вести переговоры с Вашингтоном опасно.
Источник: Захарова в эфире программы "Большая игра" на Первом канале, пишет ТАСС
Прямая речь: "Я согласна со многими оценками, что это [публикация стенограммы разговора Трампа и Зеленского], безусловно, меняет картину, и даже не картину, а, наверное, форму отношений между государствами, между странами, между лидерами, между политиками.
Потому что теперь, вот уже как, наверное, третий день после этого скандала, все понимают, что звонить в Вашингтон, вести переговоры, встречаться – опасно".
Детали: Захарова отметила, что негативные последствия от публикации Вашингтоном содержания переговоров лидеров двух государств "очень значительны".
Она считает, что публикация телефонного разговора может стать уроком украинскому лидеру и тем самым повлиять на ситуацию в стране.
"Вот точно так же, как по щелчку, могут просто слить всю политику украинскую, как это и было сделано, - демократы же. Потому что за этим стоят, конечно, демократы, вот точно так же Украину как государство американский истеблишмент может слить ровно в тот момент, когда это будет удобно и нужно", - считает официальный представитель МИД РФ.
Узнать больше:
Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения выдвинули Дональду Трампу
Байден, Злочевский и Манафорт. Как древняя украинская история может погубить Трампа
Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст беседы
Предыстория:
- Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начата процедура импичмента американского лидера.
- В разговоре Трамп напоминает Зеленскому, как Джо Байден, как вице-президент США, в 2016 году лоббировал увольнение генпрокурора Украины Виктора Шокина.
- Чиновники Белого дома пытались закрыть доступ к стенограмме телефонного разговора Трампа с Зеленским.
- Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сделала официальное заявление об инициировании процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.