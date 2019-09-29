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ООС: 11 обстрілів, без втрат

Неділя, 29 вересня 2019, 19:21

З початку доби у неділю бойовики 11 разів обстрілювали сили ООС на Донбасі, українські військові не постраждали.

Джерело: прес-центр Операції об'єднаних сил

Дослівно: "Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї".

Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 6 обстрілів: двічі неподалік Новотроїцького – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; двічі поблизу Павлополя – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї; неподалік Водяного та поблизу Талаківки – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 5 обстрілів: двічі неподалік Травневого – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; поблизу Луганського – з міномета калібру 120 мм; неподалік Новолуганського – з міномета калібру 82 мм, а також автоматичного гранатомета та стрілецької зброї; поблизу Кримського – з озброєння БМП, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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