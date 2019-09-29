ООС: 11 обстрелов, без потерь

С начала суток в воскресенье боевики 11 раз обстреливали силы ООС на Донбассе, украинские военные не пострадали.

Источник: пресс-центр Операции объединенных сил

Дословно: "На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия".

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов: дважды неподалеку Новотроицкого - с автоматических гранатометов и стрелкового оружия; дважды вблизи Павлополя - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Водяного и вблизи Талаковки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов: дважды неподалеку Травневого - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Луганского - из миномета калибра 120 мм; неподалеку Новолуганского - из миномета калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Крымского - из вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.