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Екс-керівника "ДНР" призначили в.о. глави столиці Калмикії, жителі протестують

Неділя, 29 вересня 2019, 20:04
Дмитро Трапезніков
Фото з ресурсів бойовиків

Жителі міста Еліста (столиця Калмикії, РФ) у неділю протестували проти призначення в.о. глави міста екс-керівника угруповання "ДНР" Дмитра Трапезнікова.

Джерело: "Кавказ.Реалії"

Деталі: 26 вересня міські збори Елісти затвердили Трапезнікова виконуючим обов'язки глави міста.

Акція протесту почалася об 11.00 і тривала майже дві години. Була також створена петиція з вимогою відсторонити Трапезнікова з посади.

За оцінкою одного з ініціаторів сходу, журналіста Бадми Бюрчієва, в акції взяло участь близько 500 осіб.

"Ми вимагаємо відсторонення Трапезнікова з посади, і, якщо це не буде виконано, то 1 жовтня ми прийдемо до мерії", - сказав Бюрчієв.

На заході двічі намагався виступити спікер міських зборів Микола Орзаєв, щоб пояснити, чому депутати проголосували за призначення Трапезнікова. Спочатку його просто не стали слухати, згодом дали слово, але той почав говорити про те, що у Трапезнікова хороша освіта, що він відмінний фахівець, і ці висловлювання викликали обурення. Орзаєву довелося припинити свій виступ.

У присутніх не було ніяких транспарантів, не було звукопідсилюючої апаратури, тільки невеликий мобільний стенд з написом "Це наше місто".

На заході була присутня поліція, близько 10 чоловік, але вона не заважала проведенню сходу.

Трапезніков - з Донецька, починаючи з 2014 року він займав різні керівні посади в адміністрації глави так званої "ДНР". У серпні-вересні 2018 року він також протягом короткого періоду був тимчасово виконуючим обов'язки "глави ДНР" після вбивства колишнього керівника "республіки" Олександра Захарченка.

Передісторія:

  • 31 серпня 2018 року ватажка бойовиків ОРДО Олександра Захарченка було вбито в результаті вибуху в ресторані в центрі Донецька.
  • На екстреному засіданні "уряду" бойовиків ОРДО призначили тимчасово виконуючим обов'язки ватажка терористів так званого "першого віце-прем'єра" Дмитра Трапезникова.
  • Але невдовзі "народна рада ДНР" призначила в.о. ватажка замість убитого Захарченка голову "парламенту" Дениса Пушиліна.
  • Пушилін звільнив одразу всіх прибічників Захарченка і тих, хто претендував на місце ватажка "ДНР". У владі Пушиліна не знайшлося місця і Трапезнікову, котрий перебував з ним у дружніх стосунках.
  • За владу в "ДНР" боролося кілька бойовиків, серед них екс-командир бригади "Восток" Олександр Ходаковський, Олександр Тимофєєв (позивний "Ташкент"), Дмитро Трапезніков і Пушилін, якого називали ставлеником Кремля.
  • Уникаючи затримання та розправи з конкурентами в "ДНР", "Ташкент", Трапезніков і Ходаковський виїхали в РФ. При спробах повернутися з Росії в "ДНР" російські прикордонники без пояснень відмовляли їм у виїзді з території РФ.
  • Проросійські бойовики провели "вибори" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей 11 листопада. Головою "ДНР" був "обраний" Пушилін

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