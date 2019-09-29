Экс-руководителя "ДНР" назначили и.о. главы столицы Калмыкии, жители протестуют

Жители города Элиста (столица Калмыкии, РФ) в воскресенье протестовали против назначения и.о. главы города экс-руководителя группировки "ДНР" Дмитрия Трапезникова.

Источник: "Кавказ.Реалии"

Детали: 26 сентября городское собрание Элисты утвердило Трапезникова в качестве исполняющего обязанности главы города.

Акция протеста началась в 11.00 и продолжалась почти два часа. Была также создана петиция с требованием отстранить Трапезникова от должности.

По оценке одного из инициаторов схода, журналиста Бадмы Бюрчиева, в акции приняло участие около 500 человек.

"Мы требуем отстранения Трапезникова от должности, и, если это не будет выполнено, то 1 октября мы придем к мэрии", - сказал Бюрчиев.

На сходе дважды пытался выступить спикер горсобрания Николай Орзаев, чтобы пояснить, почему депутаты проголосовали за назначение Трапезникова. Сначала его просто не стали слушать, впоследствии дали слово, но тот начал говорить о том, что у Трапезникова хорошее образование, что он отличный специалист, и эти высказывания вызвали негодование. Орзаеву пришлось прекратить свое выступление.

У собравшихся не было никаких транспарантов, не было звукоусиливающей аппаратуры, только небольшой мобильный стенд с надписью "Это наш город".

На мероприятии присутствовала полиция, порядка 10 человек, но она не мешала проведению схода.

Трапезников - из Донецка, начиная с 2014 года он занимал различные руководящие посты в администрации главы так называемой "ДНР". В августе-сентябре 2018 года он также в течение короткого периода был временно исполняющим обязанности "главы ДНР" после убийства прежнего руководителя "республики" Александра Захарченко.

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