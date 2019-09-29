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Экс-руководителя "ДНР" назначили и.о. главы столицы Калмыкии, жители протестуют

Воскресенье, 29 сентября 2019, 20:04
Дмитрий Трапезников
Фото с ресурсов боевиков

Жители города Элиста (столица Калмыкии, РФ) в воскресенье протестовали против назначения и.о. главы города экс-руководителя группировки "ДНР" Дмитрия Трапезникова.

Источник: "Кавказ.Реалии"

Детали: 26 сентября городское собрание Элисты утвердило Трапезникова в качестве исполняющего обязанности главы города.

Акция протеста началась в 11.00 и продолжалась почти два часа. Была также создана петиция с требованием отстранить Трапезникова от должности.

По оценке одного из инициаторов схода, журналиста Бадмы Бюрчиева, в акции приняло участие около 500 человек.

"Мы требуем отстранения Трапезникова от должности, и, если это не будет выполнено, то 1 октября мы придем к мэрии", - сказал Бюрчиев.

На сходе дважды пытался выступить спикер горсобрания Николай Орзаев, чтобы пояснить, почему депутаты проголосовали за назначение Трапезникова. Сначала его просто не стали слушать, впоследствии дали слово, но тот начал говорить о том, что у Трапезникова хорошее образование, что он отличный специалист, и эти высказывания вызвали негодование. Орзаеву пришлось прекратить свое выступление.

У собравшихся не было никаких транспарантов, не было звукоусиливающей аппаратуры, только небольшой мобильный стенд с надписью "Это наш город".

На мероприятии присутствовала полиция, порядка 10 человек, но она не мешала проведению схода.

Трапезников - из Донецка, начиная с 2014 года он занимал различные руководящие посты в администрации главы так называемой "ДНР". В августе-сентябре 2018 года он также в течение короткого периода был временно исполняющим обязанности "главы ДНР" после убийства прежнего руководителя "республики" Александра Захарченко.

Предыстория:

  • 31 августа 2018 года в результате взрыва погиб главарь боевиков ОРДО Александр Захарченко.
  • На экстренном заседании "правительства" боевиков ОРДО назначили временно исполняющим обязанности главаря террористов так называемого "первого вице-премьера" Дмитрия Трапезникова. Однако вскоре "народный совет ДНР" назначил и.о. главаря вместо Захарченко главу "парламента" Дениса Пушилина
  • Пушилин уволил сразу всех сторонников Захарченко и тех, кто претендовал на место главаря "ДНР". Во власти Пушилина не нашлось места даже Трапезникову, который находился с ним в дружеских отношениях.
  • За власть в "ДНР" боролись несколько боевиков, среди них экс-командир бригады "Восток" Александр Ходаковский, Александр Тимофеев (позывной "Ташкент"), Дмитрий Трапезников и Пушилин, которого называют ставленником Кремля.
  • Избегая задержания и расправы с конкурентами в "ДНР", "Ташкент", Трапезников и Ходаковский выехали в РФ. При попытках вернуться из России в "ДНР" российские пограничники без объяснений отказывали им в выезде с территории РФ.
  • Пророссийские боевики провели "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 11 ноября. Главой "ДНР" был "избран" Пушилин.

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