Кремль привітав Пушиліна і Пасічника "з перемогою на виборах" в ОРДЛО

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Понеділок, 12 листопада 2018, 13:58

Помічник президента Росії Владислав Сурков надіслав вітання "з перемогою на виборах" новообраним ватажкам окупованих Донецької і Луганської областей Денису Пушиліну і Леоніду Пасічнику.

Про це в понеділок повідомив директор Центру політичної кон'юнктури в РФ Олексій Чеснаков, пише російське видання ТАСС.

За його словами, Сурков вже направив свої "привітання з перемогою" Пушиліну і Пасічнику.

"У привітанні, йдеться, що висока явка показала всьому світу, що на Донбасі живе гордий і розумний народ, який вірить в свої сили, може за себе постояти і рішуче не сприймає тупу політику офіційного Києва", - заявив Чеснаков.

Російське видання "РИА Новости" пише, що Пушилін у "ДНР" набрав 60,85% "голосів" виборців після підрахунку 100% бюлетенів на псевдовиборах, а виконуючий обов'язки глави "ЛНР" Пасічник - 68,3%, "явка" на псевдовиборах склала 77%.

Нагадаємо, проросійські бойовики провели "вибори" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей 11 листопада.

Як заявив раніше глава СБУ Василь Грицак, результати "виборів" були відомі заздалегідь і "намальовані в адміністрації президента Росії": зокрема, Пушилін у "ДНР" має перемогти з результатом у 55% голосів, Пасічник в "ЛНР" - 63%, явка має скласти 70%. 

Українська правда
Теми: ДНР ЛНР Росія
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